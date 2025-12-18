鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-18 17:30

受政府關門影響而延後的美國 11 月消費者物價指數 (CPI) 報告，終於將在台灣今晚公布，經濟學家預估將年增 3.1%，與 9 月相比加速升溫，將達到 2024 年 5 月以來最高水準。

根據道瓊新聞與《華爾街日報》對經濟學家的調查，周四稍晚公布的一份延後報告顯示，11 月消費者物價指數 (CPI) 預計同比上升 3.1%。這將高於 9 月的 3%，也是自 2024 年 5 月以來的最高年度通膨。核心通膨 (Core CPI) 預計同比增幅為 3%，與 9 月相同，按中位數預測。

‌



自美國總統川普 4 月對幾乎所有國家課徵進口關稅以來，美國通膨持續上升。企業將部分關稅成本轉嫁給消費者，使整體通膨上升，而一些不受關稅影響的重要項目，例如租金，增幅已經放緩。

通膨加速將使聯準會 (Fed) 面臨更大兩難。Fed 的目標是把通膨率維持在 2%，但自 2021 年以來一直不曾達標。

通膨在今年 1 月曾經就快要降至目標水平，但關稅實施後導致通膨盤旋在高點。Fed 部分決策委員主張利率應保持在可以抑制通膨的水準，但這一派聲音被大多數傾向透過降息以刺激疲軟就業市場的票數壓過。

對美國一般民眾來說，這代表通膨仍然高漲，生活必需品價格預料將以比疫情前更快的速度上漲，尤其是進口商品。

10 月 CPI 報告永遠消失

BLS 原定於 8 天前公布 11 月通膨報告，但因聯邦政府在 10 月和 11 月停擺，導致所有統計機構的資料蒐集受到阻礙而延後。

BLS 先前已表示，將不會公布 10 月 CPI 報告，代表將出現前所未有的資料缺席。