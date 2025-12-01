鉅亨網編譯段智恆 2025-12-19 03:11

《彭博》報導，英國央行 (BOE) 周四 (19 日) 決議降息 1 碼 (25 個基點)，將基準利率調降至 3.75%，創近 3 年來新低，但同時釋出偏向保守的政策訊號，警告未來降息空間有限，後續每一步都將是「更艱難的抉擇」。

英國央行貨幣政策委員會 (MPC) 以 5 比 4 的些微差距通過降息決議。央行總裁貝里 (Andrew Bailey) 指出，雖然利率仍有「逐步下行的空間」，但隨著政策利率接近「中性利率」，未來降息的速度與幅度都可能放緩。

市場反應偏向解讀央行態度轉趨謹慎。交易員在決議後調降對 2026 年降息的押注，目前市場僅完全反映明年一次、25 個基點的降息空間。

貝里示警：接近中性利率 降息決策將更艱難

英國央行指出，現有證據顯示，隨著通膨壓力緩解，借貸成本明年仍可能下滑，但在最新措辭中也首度明確警告，未來是否進一步降息將取決於通膨前景演變，政策決策將變得「更加平衡」。

所謂中性利率，指的是既不刺激也不抑制經濟成長的利率水準。貝里在會後受訪時坦言，隨著利率逐步逼近該水準，央行能操作的空間將更加有限。

貝里表示：「我認為這條緩步下行的路徑仍然存在，但接下來的判斷會越來越接近臨界點，因此降息步調勢必在某個時間點放慢。」

除貝里外，副總裁布里登 (Sarah Breeden) 與拉姆斯登 (Dave Ramsden) 等近期偏鴿派官員，也呼籲在接近政策終點時保持審慎，多名決策者同時點出，部分調查顯示薪資成長速度仍偏高，與通膨回落至 2% 目標並不完全一致。

市場押注降溫 公債殖利率走揚

在英國央行釋出保守訊號後，市場迅速修正對未來降息的預期。交易員目前僅反映約 37 個基點的進一步寬鬆空間，英鎊與 10 年期英國公債殖利率回吐稍早跌幅，英鎊兌美元小幅走升至約 1.3392 美元。

多倫多道明銀行 (TD Bank) 利率策略師 Pooja Kumra 指出，央行未就未來降息節奏給出明確指引，讓原本期待更明確鴿派訊號的市場感到失望，導致公債價格承壓。

英國央行本次降息，已是本輪第六度調降利率。決策背景在於市場關注焦點，已由長期高通膨，轉向經濟成長與就業市場放緩。近期公布的一連串經濟數據，加上政府預算案對短期通膨的抑制效果，被視為促成本次降息的關鍵因素。

英國央行同時警告，2025 年第四季經濟產出恐陷入停滯，較先前預估的 0.3% 成長下修，但仍強調經濟基本面尚稱穩健，且預算案後企業調查出現回溫跡象。