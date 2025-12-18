鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-18 21:29

據《CNBC》周四 (18 日) 報導，銅價周五觸及每公噸 11,952 美元歷史新高。全球最大銅礦生產商必和必拓 (BHP-US) 執行長 Mike Henry 警告，供應短缺問題將延續數年，價格短期內難以回落。

銅價周五觸及歷史新高，主因系受供應憂慮、礦場中斷和美國關稅疑慮推動。倫敦金屬交易所三個月期銅周三收在每公噸 11,592 美元。

紐約銅期貨今年來已飆漲約 34%，有望創下 2009 年來最佳年度表現，當年銅價上漲 137.34%。

供需失衡難解

必和必拓 (BHP-US) 執行長 Mike Henry 周三在巴黎會議上表示，銅不僅支撐日常經濟運作，也是減碳和數位化技術的關鍵元件。

「這是一個年產值約 3,000 億至 4,000 億美元的市場，相比之下，大家熟知的稀土市場年產值約 200 億美元。」Henry 說。

他指出，需求強勁成長，但供應卻越來越難增加。「我們預期到 2050 年需求將成長 70%，但發現的礦場越來越少，即使發現新礦場，往往規模較小、礦石含銅量較低，而且位於更艱困的地區，很難快速投產。」

市場緊繃恐延續至 2030 年

Henry 表示，過去一年市場從輕微過剩轉為供應瓶頸。「只需要全球幾個銅礦出現幾次中斷，市場就突然陷入短缺，銅價觸及歷史新高。我們預期從現在到 2030 年代末，這種緊縮只會更嚴重。」

他強調，市場現在很緊繃，只要一點風吹草動就能推升價格。此外，黃金和白銀今年創下歷史新高，市場對大宗商品關注增加可能進一步支撐銅價。

分析師：明年恐衝 1.5 萬美元

多家投資銀行預測銅價 2026 年持續上漲。

瑞銀 (UBS-US) 策略師上調價格預測，預期銅價將在 2026 年第一季底觸及每公噸 12,000 美元，年底達到 13,000 美元。

德意志銀行 (DB-US) 分析師表示，全球最大生產商的礦場供應預計 2025 年將下降約 3%，2026 年僅反彈 1%，仍低於 2024 年水準。他們預測 2025 年底和明年第一季供應將最為疲弱，價格可能在 2026 年上半年觸頂。