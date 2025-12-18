鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-12-18 22:40

美國通膨數據低於市場預期，帶動美股主要指數周四 (18 日) 開盤走高，投資人重新押注聯準會 (Fed) 未來降息空間。另一方面，記憶體大廠美光繳出亮眼財測，開盤股價大漲約 13%，暫時緩解市場對科技股估值過高的疑慮，也重新點燃人工智慧 (AI) 題材投資氣氛。在通膨降溫與企業財報利多雙重帶動下，美股、債市與加密資產同步走揚。

〈美股早盤〉通膨降溫＋美光財測利多 主要指數開高

截稿前，道瓊工業指數漲近 280 點或近 0.6%，那斯達克綜合指數漲近 260 點或近 1.2%，標普 500 指數漲近 0.9%，費城半導體指數漲逾 3.5%。

美國通膨數據低於市場預期，帶動全球科技股反彈，並推動美國公債殖利率走低，市場風險偏好回溫。標普 500 指數在連跌 4 個交易日後，周四有望止跌回升，美元則大致持平。

軟性 CPI 提振風險偏好 科技股領漲

美國 11 月消費者物價指數 (CPI) 顯示，核心 CPI 年增率降至 2.6%，低於先前水準；整體 CPI 年增率為 2.7%。在政府關門影響資料蒐集的背景下，這份數據仍為市場提供一定程度的通膨緩解訊號。

科技股成為反彈主力，美光因財測優於預期，股價大漲約 13%，推升大盤氣氛。標普 500 指數期貨上漲約 0.6%，顯示投資人對短線回穩的期待。分析指出，若通膨未再度明顯升溫，將有助於緩解市場對 Fed 降息空間受限的擔憂。

央行決策密集登場 歐英政策各異

全球央行政策動向同樣牽動市場情緒。歐洲央行 (ECB) 連續第 4 次會議維持利率不變，在通膨接近目標之際，歐元跌幅收斂。英國央行 (BOE) 則將基準利率下調至近 3 年來低點，但會後指引被市場解讀為偏鷹，10 年期英國公債殖利率反而走高。

美國方面，川普在白宮發表談話，試圖安撫民眾對生活成本上升的憂慮，並表示將「很快」宣布下一任 Fed 主席人選，稱其將支持更低利率與房貸成本進一步下降。相關言論為市場增添政策不確定性。

2026 年展望樂觀但隱憂仍在

展望 2026 年，美股整體動能仍偏正向，但潛在風險不容忽視。市場估值已處高檔，漲勢集中於少數股票，使結構更顯脆弱。德意志銀行調查顯示，約 57% 的受訪者認為，人工智慧 (AI) 概念股估值若出現大幅修正，將是 2026 年市場穩定性的最大風險。

摩根大通 (JPM-US) 策略師也警告，今年強勢上漲的股票出現「極度擁擠」現象，對突發衝擊更為敏感，可能引發快速重估。該行認為，相較於波動較大的次級 AI 概念股，低波動股票的風險報酬結構更具吸引力。

整體而言，通膨降溫暫時為市場注入信心，但在高估值與政策變數交織下，投資人仍須留意潛在回檔風險。

截至台北時間周四（18 日）22 時許：

焦點個股：

美光 (MU-US) 早盤股價上漲 15.45%，至每股 260.36 美元

美國記憶體晶片大廠美光 (Micron Technology) 公布最新財測，釋出遠優於市場預期的獲利展望，受惠高頻寬記憶體 (HBM) 價格飆升與人工智慧 (AI) 資料中心需求強勁，美光股價周四盤前一度大漲逾 10%，再度點燃市場對 AI 記憶體供不應求的想像空間。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 2.02%，至每股 476.70 美元

特斯拉股價近期強勢上漲，市場再度聚焦所謂的「馬斯克溢價」。隨著 SpaceX 可能在明年啟動上市規畫，投資人是否仍願意透過特斯拉押注馬斯克的長期願景，成為華爾街討論焦點。特斯拉股價本周二寫下今年來新高，近四周累計上漲約 20%。市場普遍認為，這波漲勢反映投資人對馬斯克在 AI、自駕與機器人領域藍圖的信心，儘管特斯拉核心汽車業務仍面臨挑戰。

博通 (AVGO-US) 早盤股價上漲 1.64%，至每股 331.38 美元

近幾周對資料中心建設所需債務融資能力的疑慮持續攪動 AI 題材，周三在圍繞甲骨文 (Oracle)(ORCL-US) 的新一波擔憂下，拋售潮進一步加劇。晶片製造商博通 (Broadcom)(AVGO-US) 股價周三重挫 4.48%，連續第五個交易日走低，五日累計跌幅超過 19%。

今日關鍵經濟數據：

美國 11 月 CPI 年增率報 2.6%，預期 3.1%，前值 3.0%

美國 11 月核心 CPI 年增率報 2.6%，預期 3.0%，前值 3.0%

美國上周初領失業金人數預期 22.4 萬，預期 22.4 萬，前值 23.7 萬

美國上周續領失業金人數預期 189.7 萬，預期 193 萬，前值 183 萬

