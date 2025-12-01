跨黨派白宮前官員聯手投書《紐時》：賣H200給中國等於拱手讓出AI未來

鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-19 02:34

美國總統川普上周宣布，允許中國購買輝達 (NVDA-US) 先進 AI 晶片 H200。但兩位前白宮官員在《紐約時報》投書警告，此舉將助長中國軍事和 AI 發展，危及美國國安和科技主導地位。

兩位前白宮官員投書警告，允許中國購買H200將危及美國國安。(圖:Shutterstock)

H200 效能約為 H20 的六倍。川普解釋，作為回報，美國政府將對所有 H200 銷售收取 25% 費用。

但拜登政府時期白宮 AI 特別顧問 Ben Buchanan，以及川普第一任政府時期副國安顧問 Matt Pottinger 認為，美國國安和科技主導地位不應該有價碼，更何況如此低廉。

美國長年晶片優勢恐喪失

過去多年，川普和拜登政府都尋求在 AI 領域對中國保持領先優勢。2018 年，川普第一任政府切斷中國關鍵企業取得最先進晶片製造設備的管道。2020 年，川普禁止向華為出售先進晶片，協助扭轉英國和其他盟國部署中國 5G 電信設備。拜登政府大幅擴大這些管制。兩屆政府都表示，中國將利用美製晶片開發更精密 AI 並使軍隊現代化。

受這些政策阻礙，中國儘管從 2014 年起投入約 2,000 億美元，但在製造先進 AI 晶片方面仍困難重重。中國晶片性能都無法接近 H200。根據最樂觀的預測，華為最快要到 2027 年底才能達到 H200 性能。

除了製造能力較差，中國也難以大量生產。川普政府官員 6 月作證，中國每年只能生產 20 萬顆晶片，連單一資料中心都不夠。相比之下，台灣、美國和其他民主世界每年將生產超過 1,000 萬顆性能更優異的晶片。總計中國的總運算能力僅為美國企業產能的 1% 至 3%。

中國知名 AI 公司 DeepSeek 執行長 2024 年承認，取得晶片是該公司最大障礙。2025 年夏季，DeepSeek 據報試圖用中國晶片訓練新系統但失敗。幾周前 DeepSeek 發布最新模型時承認，系統仍落後美國版本，並指出運算限制是主因。

川普上周宣布後，中國企業爭相購買 H200，更進一步證明美國晶片優勢真實存在。然而，兩位作者認為，川普允許出售 H200 的決定，可能讓這些長年建立的優勢逐漸喪失。

中國將複製過往模式

川普政府宣稱，向中國銷售晶片將讓中國對美國產品「上癮」。但川普宣布出售 H200 後數日，中國就宣布將額外投資 700 億美元改善國內晶片生產。《環球時報》周日報導，輝達先進晶片只會使用到中國科技公司能轉向國內替代品為止。

這是中國一貫模式：進口西方技術直到自己生產趕上，然後排除美國企業。習近平長期表示，在核心技術上依賴他人「就像在別人的地基上蓋房子」。

將助長中國軍事威脅

先進 AI 將改善中國的網路作戰、情報分析和武器。兩黨眾議院中國委員會上周表示，中國將利用 H200「強化其軍事能力和極權監控」，並建議收緊而非放寬出口管制。

川普政府很清楚 AI 對國安有多重要。國防部長 Pete Hegseth 上周宣稱：「美國未來戰爭就在這裡，它的拼法是『AI』。」司法部最近起訴兩名涉嫌走私 H200 到中國的人士時強調：「控制這些晶片的國家將控制 AI 技術，控制 AI 技術的國家將控制未來。」