2025-12-19

顧問與 IT 服務大廠埃森哲 (Accenture) 周四 (18 日) 公布最新財報，受惠於企業對人工智慧 (AI) 相關服務需求強勁，2026 會計年度第一季 (截至 11/30) 營收與獲利雙雙優於市場預期。不過，由於對未來成長動能與政府客戶需求的疑慮仍在，財報公布後股價盤前反而走低。

埃森哲第一季營收達 187.4 億美元，高於市場預估的約 185.2 億美元；調整後每股盈餘為 3.94 美元，也優於分析師預期的 3.74 美元。以當地貨幣計算，營收年增約 5%。公司表示，AI 相關專案持續推動客戶支出，顯示企業正加速導入機器學習與生成式 AI 工具，以提升效率、簡化流程，並重新配置人力資源。

從接單表現來看，埃森哲第一季新接訂單金額約 209 億美元，年增 10%，其中與 AI 相關的訂單約 22 億美元，顯示 AI 已成為公司未來成長的重要動能。執行長斯威特 (Julie Sweet) 指出，公司在先進 AI 領域持續擴大領先優勢，並深化生態系合作，以協助客戶更快實現 AI 投資價值。

近期，埃森哲也與 Anthropic 與 OpenAI 等 AI 新創合作，訓練員工熟悉最新模型與應用能力，藉此提升顧問團隊的專業深度，維持競爭優勢。不過，該公司同時坦言，來自公部門與政府客戶的需求仍顯得不均衡，在美國政府削減支出、重新配置預算的背景下，相關業務面臨壓力。

展望未來，埃森哲預估第二季營收將落在 173.5 億至 180 億美元區間，區間中值略低於市場預期，也成為股價承壓的原因之一。該公司則維持全年財測不變，預估全年調整後每股盈餘介於 13.52 至 13.90 美元，年增 5% 至 8%，全年營收以當地貨幣計算可望成長 2% 至 5%。