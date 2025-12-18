鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-12-18 21:38

根據美國勞工統計局 (BLS) 周四 (18 日) 公布數據，美國 11 月消費者物價指數 (CPI) 年增率為 2.7%，低於市場預期，核心通膨更降至 2021 年初以來最低水準，顯示物價壓力出現降溫跡象。不過，這份延後公布的通膨報告因涵蓋美國政府關門期間，資料蒐集受限，解讀上仍存在不確定性。

通膨意外降溫！美11月核心CPI創4年來低點 Fed有更多降息空間了？(圖：REUTERS/TPG)

11 月 CPI 僅年升 2.7%，低於市場預期。(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，扣除食品與能源價格的核心 CPI，11 月年增率為 2.6%，低於市場預期的 3%，也較 9 月的 3% 明顯回落。

美 11 月核心 CPI 降至 2021 年初以來新低。(圖：ZeroHedge)

數據公布後，美股期貨延續漲勢，美國公債殖利率與美元同步走低，反映市場風險偏好回升。

通膨降至多年低點 但數據完整性受質疑

勞工統計局指出，由於美國政府歷時 43 天的關門影響資料蒐集作業，10 月 CPI 報告遭到取消，11 月通膨數據也因此缺乏完整的按月比較基礎。當局表示，無法就缺失的 10 月數據提供具體指引，建議使用者以年增率或兩個月變動幅度進行解讀。

在缺乏完整一個月資料的情況下，勞工統計局估算核心 CPI 在截至 11 月的兩個月內上升 0.2%，主要受到旅館住宿、娛樂與服飾價格下滑的抑制，但家庭用品與個人護理產品價格仍呈現上揚。

雖然核心商品和服務業價格有所放緩，但能源價格升溫。(圖：ZeroHedge)

儘管能源價格上升，但隨著國際油價下跌，未來將出現顯著降幅。(圖：ZeroHedge)

經濟學家提醒，11 月 CPI 低於預期，部分原因可能與資料蒐集延後至月底有關，當時零售商已開始推出假期折扣，壓低部分商品價格，通膨可能在 12 月再度加速。

11 月核心通膨明顯降溫。(圖：ZeroHedge)

關稅效應浮現 消費壓力仍未解除

分析指出，通膨壓力尚未完全消退，進口關稅仍是推升物價的重要因素。經濟學家表示，關稅成本轉嫁至消費者的速度雖然緩慢，但趨勢正在加快。

Pantheon Macroeconomics 首席美國經濟學家 Samuel Tombs 估算，截至 9 月，零售商已將約 40% 的關稅成本轉嫁給消費者，預期到明年 3 月，轉嫁比例可能升至 70%。

專家指出，關稅對低收入家庭衝擊尤為明顯，這類家庭儲蓄緩衝有限，且薪資成長速度落後其他族群，使生活成本壓力更加沉重。

美國總統川普在競選期間主打抑制通膨，但近來對物價問題的表態反覆，一方面否認民眾承受壓力，另一方面則將責任歸咎於前任政府，並承諾其政策將在明年為美國家庭帶來實質好處。經濟學家則提醒，白宮近期宣布調降部分商品關稅，包括牛肉、香蕉與咖啡，但要讓消費者感受到價格下滑，仍需一段時間。

市場押注 Fed 動向 降息預期略升溫

儘管數據存在雜音，市場仍試圖從通膨報告中尋找聯準會 (Fed) 後續政策線索。Fed 本月稍早已連續第三次降息，將基準隔夜利率下調 1 碼(25 個基點)，但官員同時釋出訊號，短期內不急於進一步寬鬆，將視就業市場與通膨走向而定。

3 個月折合年率 CPI 僅成長 2.08%，已經非常靠近 Fed 的通膨目標。(圖：ZeroHedge)

Fed 主席鮑爾指出，政府關門可能扭曲 CPI 數據，並直言「關稅是造成通膨超標的主要原因」。市場方面，交易員對 1 月降息的押注仍偏低，但開始提高對 3 月降息的機率預期。芝商所 FedWatch 工具顯示，市場預估明年 3 月降息的機率近六成，高於前一交易日。

