AI帶動許多產業新的成長契機

加權股價指數近 6 個月價量表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2023/07/19）

野村腳勤觀點：

通膨再降，升息進入尾聲

美國公布 6 月份消費者物價指數（CPI）年增 3%，優於市場預期，並創 2 年多來新低。而不包括能源和食品價格的核心 CPI 年增率為 4.8%，同樣優於市場預期，預計通膨降溫將可緩解美國聯準會升息的壓力。即使聯準會仍可能在 7 月底 FOMC 會議決議升息一碼，但有很高機率將是此升息循環中的最後一次升息。另一方面，美國經濟仍持續維持強勁。美國 6 月 ISM 服務業指數 53.9，新訂單指數則是從 52.9 升至 55.5。就業指數則是升至四個月新高 53.1。美國服務業的強勁表現將有助於抵消製造業負面影響，且服務成本持續走低，預期應有助於經濟維持穩定成長。

經理人視角：

大盤利多因素：

(一) 美國通膨降溫：美國 6 月 CPI 降至 3%，連續 12 個月下滑，核心 CPI 月增 0.2% 亦優於預期

(二) 升息循環進入尾聲：Fed 宣布 6 月暫停升息，點陣圖顯示 2024 年開始降息，升息循環進入尾聲

(三) 庫存去化有序進行：終端庫存持續朝健康水位前進，預計最快第三季庫存有望落底

(四)AI 投資需求強勁：未來 10 年 AI 市場規模 CAGR 高達 40%，企業增加 AI 投資，股市進入新多頭格局

大盤利空因素：

(一) 中國消費力道偏弱：中國經濟復甦狀況不如預期，6 月 CPI、PPI 雙雙下滑，需求持續疲弱

(二)FED 措辭偏鷹：即便通膨顯著下滑，惟 FED 官員仍表示可能進一步升息，措辭上保持偏鷹

AI 帶動許多產業新的成長契機

近期企業法說會陸續召開，由於中國消費動能不如預期，預期大部分科技龍頭廠商將釋出下半年展望較為保守的訊息。不過就產業供需基本面來看，下游廠商及通路都已歷經相當長的庫存調整，目前庫存皆在偏低的水位，加上 AI 伺服器是長線需求，其單價為一般伺服器之 10 倍以上，預期將大幅推升伺服器市場的整體規模。除此之外，眾多調研機構研究，未來 10 年 AI 市場規模年複合成長將達 40% 以上，其中 AI 伺服器相關的零組件（如散熱、機殼、電源供應器、PCB 等）因效能提升的需求，單價皆較傳統伺服器的零組件有數倍的增長，連帶委託設計（ODM）業者也可望受惠。展望未來，當企業陸續開始採用 AI，其應用面增廣之後，將帶動 IT 設備以及軟體升級。由於 AI 的運算能力每 6-10 個月成長一倍，算力的軍備競賽將為許多產業帶來新的成長契機。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper，2023/06/30 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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