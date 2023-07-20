鉅亨美股雷達：嬌生調升全年獲利財測 馬斯克樂觀看FSD全自駕前景

美股重要看點：

美將公布失業金、6 月成屋銷售等數據。美國航空 (AAL-US)、嬌生 (JNJ-US) 等將公布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 3.752。美股期貨週四 (20 日) 漲跌不一，道瓊期貨漲 0.11%，標普 500 期貨跌 0.12%，那斯達克 100 期貨跌 0.65%。

6 月成屋銷售數據和每周首次申請失業救濟金人數將於周四公布，可能會提供有關美國經濟狀況的線索。當 Fed 下周開會討論貨幣政策的未來道路時，這些數據可能會發揮作用。

市場普遍預計 Fed 將宣布再次升息，但今年底前的情況尚不清楚。因此投資人將仔細權衡 Fed 發布的指引以及 Fed 主席鮑爾的會後講話。

6 月消費者物價指數 (CPI) 同比上漲 3%，較去年夏季的 9.1% 大幅下降。與此同時，生產者物價指數 (PPI) 同比僅成長 0.1%，低於 2022 年 6 月的 0.9%。

摩根士丹利首席股票策略師威爾森 (Mike Wilson) 表示，通貨膨脹即將轉變爲通貨緊縮，這是企業獲利的主要阻力，進而影響股價，投資人尚未考慮到這一點。

市場將通膨降溫解讀爲對股市的利多，因爲可能導致 Fed 很快暫停升息，甚至開始降息。但威爾森表示，升息的影響力要完全滲透到實體經濟中，大約需要 12 個月的時間。結果可能不僅是通膨放緩，物價上漲速度較慢，而且是徹底的通縮，物價快速下降。

這對股市來說是個利空，因爲在過去一年的高通膨中，由於企業能夠將更高的成本轉嫁給客戶，讓收益得到提振。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 6 月成屋銷售 (萬戶)，預估 423，前值 430

美國 6 月成屋銷售月增率 (%)，前值 0.2

美國上週初領失業金人數 (萬人)，預估 24.3，前值 23.7

美國 7 月費城聯邦儲備銀行製造業指數，預估 - 9.7，前值 - 13.7

重要個股動態：

嬌生公司 (JNJ-US) 周四 (20 日) 調升 2023 年的獲利財測，依靠其醫療器械業務的強勁動能以及對 Darzalex 等抗癌藥物的需求。

嬌生最暢銷的藥物 Stelara 的專利即將到期，預計到 2025 年將面臨來自廉價學名藥的競爭。該公司一直依靠癌症治療 Carvykti 等新藥來彌補潛在的銷售損失。

JNJ 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

特斯拉 (TSLA-US) 周三 (19 日) 發布財報後，執行長馬斯克 (Elon Musk) 表達他對全自動駕駛系統 (FSD) 和人形機器人 Optimus 等人工智慧 (AI) 產品的樂觀看法，並透露正在和主要 OEM 廠討論 FSD 的授權問題。

馬斯克在電話會議上證實，正在和一家大型汽車製造商進行初步磋商，討論 FSD 的授權事宜。若汽車製造商採用 FSD 技術，必須同時安裝特斯拉的軟體和硬體套件。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

IBM 周三 (19 日) 盤後公布第 2 季財報，獲利優於市場預期、利潤率提高，尤其人工智慧 (AI)、紅帽 (Red Hat) 兩大事業的業績成長強勁，但受大型主機銷售下滑拖累，營收不如預期，盤後股價下挫逾 1%。

IBM 上季淨利年增 13% 至 16 億美元，營收大致持平，不計部分項目的 EPS 2.18 美元，調整後毛利率 55.9%。