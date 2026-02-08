鉅亨網編譯陳韋廷 2026-02-08 20:00

特斯拉執行長馬斯克日前再次對美國的龐大國債發出嚴厲警告，並稱若沒有 AI 和機器人技術，美國肯定會破產。

馬斯克再對38.5兆國債發警告：若無AI和機器人技術 美國1000%會走向破產(圖:shutterstock)

在上周末一場播客訪談中，當被問及，既然技術能推動經濟成長並減輕債務負擔，那麼在擔任政府效率部負責人期間為何仍要大力削減開支，馬斯克回應道：「我擔心政府存在浪費與欺詐行為。」

‌



他還說：「若沒有 AI 與機器人技術，我們就真的徹底完了，因為美國國債正瘋狂激增。」

馬斯克指出，目前美國 38.5 兆美元債務的利息支出每年約達 1 兆美元，這一數子甚至超過美國軍費預算。 償債成本也超過了聯邦醫療保險等社會保障專案的支出。

談及在 DOGE 的工作經歷時，馬斯克稱他原本希望能減緩美國難以為繼的財政趨勢，為 AI 和機器人技術拉動經濟增長爭取更多時間。

他說：「這是唯一能解決國家債務問題的辦法。如果我們沒有 AI 和機器人技術，這個國家將 1000% 走向破產，走向衰落。 除此之外，沒有任何其他辦法能夠解決國家債務問題。我們需要足夠的時間來部署 AI 和機器人，避免在此之前就陷入破產境地。」

去年 11 月，馬斯克也曾表示，大規模部署 AI 和機器人技術是解決美國債務危機的唯一途徑，但也提醒，這些技術帶來的商品和服務產出成長恐引發嚴重通縮。

全球最大避險基金橋水基金創辦人達利歐此前也警告美國正走向「債務死亡螺旋」，政府不得不單純為了支付利息而舉債，這是一個惡性循環，會不斷自我強化。

但與馬斯克不同的是，達里歐並不認為美國會破產。「不會出現違約，央行會出手，我們會印鈔並買入債券），而這會帶來貨幣貶值。」

換言之，從技術層面看，政府或許永遠不會 「沒錢」，但美元可能會快速貶值。 馬斯克也曾警告稱，如果當前趨勢持續下去，「美元將變得一文不值」。