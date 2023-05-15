投資市場過山車 資深老手傳授攻守絕招!

近年來黑天鵝、灰犀牛事件頻傳，投資市場猶如過山車，時而漲，時而跌，面對如此震盪的環境，該如何布局，才能兩全其美，既能賺取好報酬，又能擁有下檔保護呢？具有股債雙重面孔的可轉債，進可攻、退可守，無疑是多空震盪下最佳的投資攻略。

可轉債 + 多重資產 強強聯手是絕配

相較一般多重資產，野村策略轉機多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 以 可轉債為主 ，打破傳統以股市、投等債為主，可轉債為輔的做法，在可轉債到期時，除了還本、賣出，更可轉換為股票，把握上漲機會，再搭配投資級債券，強化投資組合靈活性，並強調以美元為主，降低匯率風險。

可轉債攻守俱佳 牛市能跟漲、熊市能抗跌

何謂可轉債？眾所皆知，股市高風險、高報酬，相較之下，債市收益雖不如股市，風險卻相對較低。而可轉債是一種可轉換為普通股票的公司債，投資人可以用約定的價格，將債券轉換成股票，所以，可轉債具備股權及債權，兼具股票進攻及債券防守的特性，也因此，常被視為進可攻、退可守的投資工具。

由於可轉債具有「牛市能跟漲、熊市能抗跌」的特性，長期報酬率及報酬風險比，表現均優於其他股債資產。彭博資料顯示，各類股債資產近 10 年來累積報酬率，全球可轉債超過 100%，遠勝其他債券資產，也優於成熟市場及新興市場股市。

再者，各類股債資產近 10 年報酬風險比 (R/R 值)，全球可轉債的表現，也比其他股債資產更優異。與股市相比，可轉債報酬率可以媲美股票，波動度卻較股票為低；與債市相比，可轉債報酬率更佳，而且當市場反彈時，可以參予上漲動能。

升息尾聲或降息開始，可轉債均表現亮眼!

根據前次 (2018-2019 年) 升息循環近尾聲的經驗，當 Fed 暫停升息，股債市將迎來強勁反彈。Fed 暫停升息 1 年後，可轉債報酬率達 17.45%，漲勢輾壓所有債券資產，漲幅僅次於股票 (22.58%)。一旦開始降息，可轉債表現更是亮眼，根據前次 (2019-2020 年) 降息經驗，當 Fed 開始降息後 1 年，可轉債報酬率達 16.75%，位居各類股債之冠，漲幅甚至是股市的 3 倍。

多重資產基金再進化 聚焦可轉債

單純的可轉債基金只能投資債券，無法參與轉換成股票後的上漲契機。若想完整參與股市未來的上漲動能，以可轉債為核心布局的野村策略轉機多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，是更好的選擇。了解更多

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好債係指可轉債具備一般債券所無可轉換為股權之特性，不代表債券信評與投資風險。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。基金可能對不同計價幣別進行一定程度之避險，投資人將承擔基金投資標的對不同計價幣別之匯率波動風險。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金可投資於可轉換公司債，由於可轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該可轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之可轉換公司債所承受之信用風險相對較高。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。債券投資風險尚包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險等風險。基金或所投資之債券子基金，可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。基金可能投資承銷股票，其可能風險為曝露於時間落差之風險，即繳款之後到股票掛牌上市上櫃之前的風險。基金或所投資之債券子基金，可能投資應急可轉換債券 (CoCo Bond) 或具總損失吸收能力債券 (TLAC)，當發行機構出現重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致基金持有部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書。【野村投信獨立經營管理】AMK01-230400047