鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-02 12:38

勞動基金運用局今 (2) 日公布 2025 年 11 月最新績效，單月賺進 1168 億元，在全球金融市場波動中展現強勁投資韌性。去年截至 11 月底止，整體勞動基金規模已達到 7 兆 6951 億元，累計前 11 個月收益數為 9762 億元，獲利金額直逼兆元大關，收益率高達 14.1%；其中新制勞退基金收益率為 13.7%。

在新制勞退基金方面，目前規模為 5 兆 1006 億元，前 11 月累計收益金額達 6511.7 億元，收益率為 13.7%。若以目前參與收益分配的 1292 萬個有效帳戶計算，平均每位勞工的帳面分紅已增加至 5.04 萬元。雖然個別勞工會因提繳金額與累積時間長短而有分配差異，但整體獲利表現相當穩健。

此外，舊制勞退基金表現最為突出，前 11 月收益率達 20.07%，收益數為 1833.8 億元。勞保基金同樣表現不俗，規模成長至 1 兆 2943 億元，收益率為 13.41%。

觀察整體運用績效，若加計受託管理的國民年金保險基金及農民退休基金，總運用規模已達 8 兆 4190 億元，合計收益數為 1 兆 541 億元，收益率為 14.04%。

勞金局分析指出，11 月台股因高度連結全球科技產業鏈，受到美國科技股修正影響，指數表現雖然承壓，但台灣經濟基本面穩健，出口動能保持韌性，隨著美國科技股在月底止穩，台股跌幅也隨之收斂。

展望未來市場動向，根據國家發展委員會公布的資料，11 月台灣製造業採購經理人指數為 51.4%，持續呈現擴張態勢。雖然電子零組件與電力設備帶動人力僱用回溫，但整體製造業的中長期需求能見度仍有待觀察。