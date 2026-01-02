永誠資產管理處 2026-01-02 16:10

期中選舉年，往往因執政黨大多掉席次，導致上半年股市觀望

期中選舉年定義為當 X mod 4 = 2 之西元 X 年，而其餘皆為非期中選舉年。

‌



分兩組後，統計自 1931 年以來之平均報酬如上圖，期中選舉年明顯較弱，尤其是上半年。在 2024 年，筆者即撰寫過相關文章，描述並介紹過，選舉對股市的本質影響是，當政黨輪替 / 執政黨民調不利，政策不連續或放緩為市場觀望主因。其餘時候，沒有選舉或連任順利，皆不會有太大影響。

2026 年川普人氣即買氣，執政黨民調預期將與美股連動

將期中選舉年時間背景，與今年來川普政策力挺的，AI 軟硬體為美股今年漲勢核心，佐以太空衛星軍工、礦業等政策概念股，雖加密貨幣、新興 AI 等下半年有明顯一座山，大幅度拉回，但此消彼漲之下，仍可說是川普政策主導行情的一年，大膽預測 2026 年川普支持度 (如下圖)，共和黨的民調將會是美股整體多方買氣的關鍵，尤其是上半年會特別明顯。

相對於經濟成長或股市，更反映到的是巨型企業的表現，每人一票的選舉，其基層選民最在乎的議題統計調查，第一名仍是物價通膨，而就業 / 經濟則竄升超越健保成為第二名。

→AI 資料中心建置投資，相關有所受惠的國家，也都面臨 K 型經濟的問題，不是只有台灣，美國、韓國、中國都是如此。因此進入選舉年，基層民生的壓力問題與影響，就會特別容易放大，執政者在 2026 年都必須或多或少傾向民粹，以獲取選票，因此 2025 的相關「投資」政策的傾向，就會視選戰民調與支持度而調整，2026 上半年「消費與補貼撒幣」比重預期重新增加。

川普做得最正確政策就是壓低油價，油價不突破季線都還不用太擔憂

全球經濟只要跟 AI 投資扯不上關係的國家，連股市都撐不起，諸多極權國家爆發內亂與政權更迭，如伊朗、委內瑞拉等產油國，高度依賴原油出口，受到油價低檔與制裁影響經濟。而 FED 目前兩手把控資金行情穩定，最核心的底氣就是通膨數據，目前要產生連跌而非單純短波段估值修正，較有可能的立即點火因素僅為油價上升突破季線 (上圖 13MA；淺藍色線)，或者是 AI 投資放緩。目前都還沒有看到，因此漲多拉回都仍視為估值修正，尚不需過度擔憂連續下跌與全面齊跌的風險。

（撰文者：永誠資產管理處分析師 范振峰）

點擊下圖【60 秒測試 你的理財天賦有幾分?】

「永誠資產管理處」是全台合法擁有金管字號的證券投資顧問公司中「唯一首創資產管理的部門」，20 年深耕專營台灣各大科技園區，以認真、誠信思維提供客戶服務，讓努力累積財富的你，也可貼身感受理財管家的 VIP 價值。

沒有代理金融商品，不以商品銷售出發，減少你的財務漏洞！從資產配置出發，透過「專案客製化」、「服務精緻化」、「獲利系統化」，你不需犧牲時間體力，就能感受到資產提升！

「卓越投資研究團隊」加「頂尖財務顧問團隊」共同與客戶締造里程碑