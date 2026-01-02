鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-02 19:58

台北股匯 2026 年開紅盤好彩頭！台股今 (2) 日大漲 386 點收在 29349 點，新台幣兌美元同步走揚，終場收在 31.419 元，小升 1.9 分，但匯市交投依舊冷清，台北與元太外匯總成交值僅 13.1 億美元。新台幣本周累計升值 3.6 分或 0.11%，周線連二升。

新台幣兌美元今天開盤價為 31.42 元，上午外資交投意願不高，但下午開始匯入，推升匯價升破 31.4 元關卡，最高來到 31.36 元，進口商隨之進場，加上央行尾盤加以調節，使得多數升幅回吐，終場以小升 1.9 分、31.419 元關門。

台股 2025 年完美封關，2026 開門第一天直接站上 2 萬 9 大關，盤中最高 29363.43 點，終場收在 29349.81 點，雙雙改寫歷史新高紀錄，權王台積電發威，以 1585 元新天價作收，漲幅 2.26%，台達電、聯發科與記憶體、IC 設計族群均吸引多方資金進駐，個股強勢收漲。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數小漲 0.05%，日元貶值 0.19%，韓元升值 0.08%，新加坡幣與新台幣均小升 0.06%，中國股匯則持續休市。