鉅亨網編譯王貞懿 2026-01-03 00:44

根據《CNBC》周五 (2 日) 報導，聯準會主席鮑爾 5 月卸任後是否續留理事職務成為 2026 年最重要問題之一，但鮑爾對此三緘其口，市場擔憂美國總統川普可能藉此掌控聯準會多數席次。

鮑爾在 12 月記者會上表示：「我專注於剩餘的主席任期，這方面沒有新消息告訴各位。」

川普恐掌握理事會多數

這個問題攸關聯準會控制權因此備受華爾街關注。鮑爾主席任期 5 月結束，但理事任期還剩 2 年。目前理事會中已有 3 名川普任命的理事，若鮑爾離職，川普將握有 7 席中的 4 席多數，可能有利於他推動激進的降息政策。

更令人擔憂的是，《聯邦準備法》《聯邦準備法》賦予理事會多數撤換地區聯準銀行總裁的權力。

歷史罕見的抉擇

過去數十年來，前任主席如柏南克 (Ben Bernanke) 和葉倫 (Janet Yellen) 都在主席任期結束後默默離開理事會。

聯準會觀察家表示，這對鮑爾來說是個兩難抉擇。這位高爾夫球愛好者、吉他手和新手阿公，在聯準會服務 13 年、擔任主席 8 年後，原本可能已準備好退休生活。但他對聯準會懷有深厚感情，也擔心在川普施壓下這個機構的未來。

庫克案例成關鍵變數

聯準會理事庫克 (Lisa Cook) 的案例可能影響鮑爾決定。川普以房貸詐欺指控解僱庫克，但她否認相關指控。法院暫停解僱令，允許她留任。最高法院將在 1 月 21 日審理此案。

如果庫克被撤職，川普將立即獲得理事會多數。關鍵在於最高法院是否賦予總統撤換其他理事的廣泛權力，如果是，鮑爾可能成為下個目標。

專家看法分歧

多數受訪專家認為鮑爾可能在 5 月離職。留任將是明顯的政治舉動，違背近期制度傳統，讓聯準會面臨更大政治批評。鮑爾可能反而會破壞他試圖透過留任來保護的機構。

但另一派理論認為，鮑爾拒絕透露決定可能是象徵性的獨立展現，重申決定離開時機是他的法定權利。