鉅亨美股雷達：美零售商本週陸續公布財報 投資人關注Fed官員談話

美股重要看點：

聯準會 (Fed) 官員將發表談話。美國 10 年期公債殖利率來到 3.489%。美股期貨週一 (15 日) 上漲，道瓊期貨漲 0.37%，標普 500 期貨漲 0.37%，那斯達克 100 期貨漲 0.28%。

有鑑於勞動力市場正在出現的疲軟和通貨緊縮趨勢，Fed 維持利率不變的時間，可能會比多數人的假設要長一些，聯準會官員本週將有多次公開發言機會，預期會提供更多進一步線索。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週一將最早亮相發言，可能會為一連串談話奠定基調，而主席鮑爾週五將與前主席柏南克 (Ben Bernanke) 一起參加小組討論。另外，明尼亞波利斯 Fed 行長卡什卡里、瑞奇蒙 Fed 行長巴爾金和 Fed 理事庫克在內的一系列官員，也都將於周一發表講話。

幾家主要零售連鎖店都將在本週發布財報。預計沃爾瑪獲利將持平，全年則略有下降。首季營收估成長 5%，全年成長 3%。Target 的 EPS 預計為 1.80 美元，低於一年前的 2.16 美元。家得寶仍然不妙，分析師預計這家公司的收益和營收，將出現至少兩年來首度下滑。

美國還會在週二發布 4 月份零售數據，這是消費者支出的一個指標。在利率上升、通膨居高不下以及對經濟衰退的擔憂中，消費者對經濟變得愈加悲觀。

另一方面，美國銀行信貸策略師 Oleg Melentyev 在一份報告中表示，在經濟衰退和信貸緊縮夾擊下，最終恐將導致 1 兆美元的企業債務違約。

Melentyev 表示，企業債務違約是一個顯著的風險，儘管他相信即將到來的信貸緊縮可能不會像金融危機時期那樣嚴重。但若是經濟陷入全面衰退，預估企業違約違約率將達到約 8%，企業債務違約規模可能達到 9200 億美元。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

無

重要個股動態：

亞馬遜 (AMZN-US) 全球運營服務 Stefano Perego 表示，公司正專注於使用人工智慧 (AI) 來加快交貨速度，縮短產品與客戶之間的距離。

他指出，亞馬遜為客戶提供的大量商品選擇，要在何處放置該庫存商品是個複雜的問題。通過 AI 技術的使用，將有助於縮短商品與客戶的距離，進而提升交貨速度。

AMZN 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

儘管微軟 (MSFT-US) Bing Chat 在 2 月份推出，並且 AI 搜尋聊天機器人隨後取得了成功，但它僅僅成為關注焦點，卻還沒有幫助他們如願搶占市場。

根據數據服務商 StatCounter 的數據，4 月份微軟 Bing 的個人電腦桌面搜尋市場份額為 7.14%，低於去年 10 月 ChatGPT 尚未發佈時 Bing 9.92% 的份額巔峰。相比之下，Google(GOOGL-US) 搜尋引擎擁有 86.71% 的桌機市場份額，較去年 10 年提升了約 3 個百分點。