銀價居高不下 國巨傳出今年起調漲部分磁珠產品價格

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-01-02 12:27

被動元件大廠國巨 *(2327-TW) 繼調漲鉭電容報價後，旗下普思 (PULSE) 也傳出將針對部分磁珠（Ferrite Bead）產品實施價格調整，並於 2026 年 1 月 1 日起生效。

國巨董事長陳泰銘。(鉅亨網資料照)

根據供應鏈流傳，普思所發出的公告指出，由於關鍵原物料特別是銀價格長期居高不下，為確保產品品質、供應穩定性，並持續投資於必要的產能與技術資源以服務客戶，經審慎評估後，將對部分磁珠產品實施價格調整。

NIMEX 交易所白銀期貨報價今天來一度來到 73.02 美元，漲幅約 1.23%，2025 年全年漲幅約 143%。

普斯表示，本次價格調整適用於公制尺寸 1608 以上的磁珠產品，自 2026 年 1 月 1 日 起生效，所有已確認之合約及進行中的專案將不受影響，並將依原有條款與條件持續執行。

國巨磁性元件營收比重約 27-28%，產品線涵蓋功率及信號磁性元件、馬達線圈、壓電元件及天線等，其中在電感器和車規級磁件産品全球市占第三、網絡變壓器全球市占率第一。