鉅亨網記者彭昱文 台北
台股今 (2) 日迎來 2026 年首個交易日，在台積電大漲收在歷史新高 1585 元下，帶動下，加權指數大漲 386.21 點或 1.33%，來到 29349.81 點收盤新高，交易量大增至 6488 億元。
台積電 (2330-TW) 今日上漲 35 元或 2.26%，收在歷史新高 1585 元，鴻海 (2317-TW) 收紅，台達電 (2308-TW) 漲 3%，再次挑戰千元大關，聯發科 (2454-TW) 漲 2.8%。
記憶體族群大漲，華邦電 (2344-TW) 亮燈漲停，南亞科 (2408-TW) 漲 7.5%，力積電 (6770-TW) 漲 6%；封測指標日月光投控 (3711-TW) 漲近 3%、京元電子 (2449-TW) 漲 8%、力成 (6239-TW) 漲 6%。
其餘強勢電子指標來看，群創 (3481-TW)、神達 (3706-TW) 漲逾半根停板，英業達 (2356-TW)、技嘉 (2376-TW)，以及高價指標大立光 (3008-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、創意 (3231-TW) 等也漲逾 3%。
被動元件大廠國巨 *(2327-TW) 傳出今年起將調漲部分磁珠產品價格，今日漲逾 4%，也帶動族群相關個股走強，鈞寶 (6155-TW)、九豪 (6127-TW)、光頡 (3624-TW)、三集瑞 - KY(6862-TW)、立隆電 (2472-TW)、日電貿 (3090-TW) 等均漲停。
不過，川湖 (2059-TW)、富世達 (6805-TW) 跌 5%，健策 (3653-TW)、勤誠 (8210-TW) 半根跌停失守千元大關；PCB 族群也熄火修正，金像電 (2368-TW) 跌 6%、台光電 (2383-TW) 跌 3%，南電 (8046-TW)、健鼎 (3044-TW) 也收黑。
另外，台塑四寶今日同步走跌，南亞 (1303-TW) 跌半根停板，台化 (1326-TW)、台塑化 (6505-TW) 跌 2-3%、台塑 (1301-TW) 同步收黑，華城 (1519-TW)、中鋼 (2002-TW) 也走跌。
