鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-01-02 11:57

英業達 (2356-TW) 受惠輝達 (NVDA-US) HGX 需求強勁，加上通用型伺服器中的存儲伺服器將有新專案挹注，預期第一季伺服器出貨有望淡季不淡，激勵英業達今 (2) 日開紅盤，價量齊揚。

英業達今天早盤以 43.5 元開高走高，盤中最高漲至 44.75 元，漲幅超過 4%，截至 11 點 30 分，股價暫報 44.65 元，漲幅約 4.08%，一舉站上所有均線，成交爆量超過 1.7 萬張。至於三大法人近日籌碼動向，三大法人自 2025 年 12 月 11 日後持續減碼，連續 13 個交易日賣超，不過於 2025 年 12 月 31 日回補，於封關日當天買超 3687 張。

英業達目前伺服器出貨以 L6 為主，HGX 出貨量持續增加，預期第一季伺服器出貨可望淡季不淡，同時，與 AMD(AMD-US) 合作開發 MI350、MI400 及 MI450 等產品，認為今年營運將優於 2025 年，伺服器營收有望年增雙位數百分比，AI 伺服器營收比重將超過 5 成。