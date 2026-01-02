鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-02 17:30

英國《金融時報》報導，歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 2024 年實際總收入約 72.6 萬歐元 (約 2715 萬台幣)，較 ECB 年度報告中披露的 46.6 萬歐元「基本工資」高出約 56%。這一數字幾乎是聯準會(Fed) 主席鮑爾薪水的四倍。鮑爾薪資由美國聯邦法律規定，目前上限為 20.3 萬美元(約 643 萬台幣)。

儘管與歐盟大型企業執行長的薪酬相比，拉加德的總收入並不算高，但上述分析揭露了 ECB 在薪酬揭露上仍存在明顯不足。

ECB 不需要遵守歐盟上市公司的嚴格規定，必須「全面、可靠地揭露」每位董事的薪酬情況。

歐洲議會議員、德國民粹左翼政黨 BSW 主席 Fabio De Masi 表示，德意志銀行首席執行官 Christian Sewing 向公眾披露的薪酬細節比拉加德女士還多，這實在令人震驚。 Sewing 在 2024 年的薪資為 980 萬歐元。

De Masi 敦促 ECB 採用與歐盟上市公司薪資揭露法類似的標準。 他說：「歐洲央行總裁作為歐盟薪資最高的官員，理應成為問責制的黃金標準。」

僅就基本工資而言，拉加德已是歐盟薪資最高的官員，歐盟委員會主席范德萊恩的年度基本薪資比她少了 21%。

分析顯示，除基本工資外，拉加德還獲得約 13.5 萬歐元的住房及其他方面的額外補貼，但 ECB 年度報告並未單獨揭露執行董事會成員的額外補貼情況。

此外，作為被稱為「央行的央行」的國際清算銀行 (BIS)18 名董事之一，拉加德也因此獲得約 12.5 萬歐元的薪酬，但在 ECB 年度報告中同樣未提及，而 BIS 僅揭露董事會全體成員的薪酬總額。

Fed 表示，由於美國法律禁止官員從非美國實體取得薪酬，鮑爾在 BIS 董事會任職期間無任何報酬。

由於缺乏詳細且統一的數據，上述數額計算基於 ECB 和 BIS 年度報告，以及一份確認 ECB 高層官員薪酬「條款與條件」的技術文件，且上述估算未包含 ECB 提供給拉加德的退休金繳交、健康保險及其他保險費用，相關數據暫無法取得。

ECB 則拒絕對上述分析置評，僅稱總裁薪資由薪酬委員會及 ECB 理事會在 1998 年銀行成立之初確定。

ECB 在一份聲明中說，「自那時起，所有總裁的薪資僅根據適用於歐洲央行全體員工的年度薪資調整機制進行調整。歐洲央行的薪酬披露與許多其他國際公共機構一致，並稱「隨著時間推移已提高了透明度」。

國際清算銀行則拒絕對上述分析置評。

學術研究指出，央行官員的個人財務獨立性，是其成功對抗通膨所需的更廣泛自主權的關鍵組成部分。

2004 年國際貨幣基金 (IMF) 關於央行治理的一項調查得出結論，即央行高層官員的薪酬應與私人部門相當，且在任期內不得降薪，「以避免受到不當影響」。

義大利熱那亞大學法學榮譽教授、歐洲頂尖薪資專家 Guido Ferrarini 表示，拉加德的總收入「在我意料之中」。他指出，「歐洲央行這類機構的責任量級，以及吸引人才的需求，決定了這樣的薪資水準」。

但 Ferrarini 補充道，ECB 的高管薪酬披露「品質相當糟糕，有許多薪酬組成部分必須更好地披露」。

他強調，上市公司更加詳細的揭露標準「才是正確的參考依據」。

另據分析，除常規收入外，拉加德還將獲得一次性額外款項，以及任期結束後兩年內的潛在過渡性報酬 (具體金額取決其下份工作)。如此一來，她擔任 ECB 總裁八年總收入可望達 650 萬歐元，相當於每年約 81 萬歐元。