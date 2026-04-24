風險偏好回升 複合債基金擁多元化商機
鉅亨研報
美伊戰事接近尾聲，風險性資產同步反彈，不僅部份股市指數再創新高，美國 10 年期公債殖利率回落至 4.3% 附近，激勵債券市場迅速回溫。根據統計，過往當金融市場面臨危機時，若能把握機會布局債市，一年後報酬率均為正值。野村投信建議，投資人可以選擇操作策略靈活、能依據市況動態調整投資組合的複合債基金，藉由多元配置掌握債券成長契機亦能分散投資風險。
野村投信投資策略部副總經理樓克望表示，美伊持續進行協商，雖然雙方看法仍有分歧，但金融市場已率先反應戰爭有望很快結束的樂觀預期，上週美國標普 500 指數再刷新歷史高點，台灣加權股價指數、日經 225 指數等也創歷史新高。債券市場的恢復速度也很快，美國 10 年期公債殖利率自美伊開戰以來一度上揚至近 4.4%，上週回跌至 4.3% 附近且最低曾來到 4.28%，近一週信用債與新興債、邊境債等均呈上揚走勢，重回上升軌道。
樓克望指出，綜觀過去歷史危機事件，包括 2008 年金融海嘯、2010 年歐債危機、2011 年美債降評、2016 年希臘債務問題、2018 年美中貿易戰、2020 年新冠疫情、2022 年俄烏戰爭與美國暴力升息以及 2025 年美國解放日等，投資人若趁危機低檔投入債市，例如美國綜合債、金融債，新興美元主權債與可轉債，一年後均可達正報酬，其中新興美元主權債與可轉債漲幅相對突出，在市場情緒反轉時，表現一鳴驚人，漲幅甚至可達到雙位數。這正顯示，危機或許造成市場短暫的恐慌與震盪，但危機過後，把握住上漲潛力非常重要。若希望降低波動風險，選擇投資策略靈活的複合型債券基金將是攻守兼具的好選擇。
附表. 歷次危機事件市場低點，往後一年各債券資產表現 (%)
野村基金 (愛爾蘭)- 全球多元收益債券投資團隊表示，沒有人知道未來戰事走向會在 30 天內結束，還是會持續下去，但戰爭不會無止盡持續下去。這次事件對市場當然是一個衝擊，然而回顧歷史經驗，不論是全球金融危機、COVID-19、俄羅斯入侵烏克蘭，每一次，最終都看到資產價格復原，甚至創新高、風險資產總是帶來高報酬。投資團隊的長期觀點並未改變，美伊衝突造成的通膨風險可能會減退，經濟條件將回到相對溫和的環境—通膨受控、勞動市場出現一些疲軟，聯準會仍將偏向降息，將保持警戒但不致悲觀，繼續維持金融債、新興債、可轉債部位。
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