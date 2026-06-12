鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-12 20:30

面對來自中國廉價電動汽車的強勢入侵以及日益嚴峻的經營環境，歐洲三大汽車製造商——福斯 (Volkswagen AG)、Stellantis NV 與雷諾 (Renault SA)——首次採取聯合行動，敦促歐盟決策者制定明確且及時的「歐洲製造」(Made in Europe) 規則。

這三家巨頭合計占歐盟汽車總產量的 60%，他們已向歐盟提交正式提案，旨在加強本地採購與研發，保護歐洲汽車產業的競爭力。

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核心訴求：建立 70% 在地價值門檻

根據提案內容，這些製造商要求歐盟實施簡單的「歐洲製造」框架，建議在歐盟銷售的車輛中，應有 70% 的價值源自於歐盟成員國 (以及挪威、冰島和列支敦斯登)。他們主張，所謂的「在地化」不應僅限於最終組裝，更應涵蓋研發、工程設計以及零組件供應鏈的全過程。

這三家公司在信函中強調，歐洲汽車業正面臨「前所未有的挑戰」。這些挑戰源於關鍵戰略技術領域的差距、激烈的全球競爭，以及持續高企的能源、製造與監管成本。

目前歐洲市場需求依然疲軟，年銷量較 2019 年減少約 300 萬輛，加上中國品牌 (如比亞迪 BYD、名爵 MG) 憑藉價格優勢迅速奪取市占率，使歐洲工廠的運作效率遠低於最佳水準。

激勵措施：超級積分與小型電動車支持

為了加速綠色轉型並降低成本，這些廠商建議將「超級積分」(super credits) 制度化，特別是針對在歐洲生產的小型電動車。這些積分將協助企業更容易達成日益嚴苛的二氧化碳排放標準。

此外，他們呼籲為電池生產提供專項支持，並增加對小型車的監管靈活性，以確保歐洲中產階級能買到價格親民且技術領先的電動車。他們明確表示，這並非要鎖國，而是為了停止將工業生產持續外包給第三國的趨勢。

潛在隱憂：非歐盟車廠的反對聲音

然而，這項「歐洲製造」的倡議也引發了非歐盟廠商的擔憂。豐田 (Toyota)、日產 (Nissan) 與捷豹路虎 (Jaguar Land Rover) 擔心，該規則會排除來自英國、日本或土耳其的零組件。

豐田歐洲負責人 Yoshihiro Nakata 警告，這種做法可能對歐洲的商業投資產生「嚴重後果」，呼籲歐盟應與「值得信賴的合作夥伴」採取更具包容性的合作方式。