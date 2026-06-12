鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-12 19:20

南韓綜合股價指數 (Kospi) 在經歷跌宕起伏的一周後，周五 (12 日) 在半導體巨頭的帶動下強勁回升。

AI晶片巨頭領軍 三星、SK海力士帶動韓股走出驚魂一周(圖:shutterstock)

受美國總統川普暗示可能與伊朗達成和平協議、降低軍事衝突風險的激勵，市場風險情緒顯著回暖。Kospi 指數周五盤中一度狂飆超過 8%，最終收盤上漲 4.6%。儘管周五表現亮眼，本周 Kospi 指數整體仍小幅下跌 0.5%，反映出投資者對人工智慧 (AI) 相關股票波動的高度敏感。

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本次反彈的核心動力來自晶片雙雄。權值股三星電子周五收盤大漲 7.9%，SK 海力士則上漲 2.3%。

做為全球 AI 貿易的核心節點，南韓股市今年以來已累計上漲 93%，自 2025 年初以來價值更增長超過兩倍，成為全球表現最佳但也最為動盪的市場之一。先前在周四前已拋售 830 億美元南韓股票的外資，在周五轉為淨買入。

然而，強勁漲幅背後隱藏著極高的波動風險。三星與 SK 海力士合計占 Kospi 市值超過一半，加上槓桿型 ETF 的興起，進一步放大了市場震盪。本周南韓交易所多次啟動保護機制，包括周一的熔斷停損，以及周五因期貨價格暴漲而一度暫停程式化買盤。

此外，南韓股市的融資餘額已飆升至 36.8 兆韓元，遠高於三年平均水平，引發分析師對零售投資者面臨斷頭風險的擔憂。

儘管如此，機構法人對後市仍持審慎樂觀態度。KB 證券的 Euntaek Lee 和 Daeun Lee 認為，近期的劇烈回調已釋放了半導體領域的過熱壓力，評價調整已大致完成。

FTSE Russell 的研究主管 Indrani De 強調，南韓在記憶體晶片領域的結構性實力與不可替代性短期內難以動搖。