鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-13 00:00

摩根大通 (JPMorgan) 分析師認為，光通訊類股近期漲勢雖然降溫，但反而給投資人一個能以更合理價格買進優質個股的機會。

光通訊股修正就是買點？摩根大通：兩大指標股浮現逢低布局良機 (圖:Shutterstock)

摩通分析師 Samik Chatterjee 周四 (11 日) 表示，在資料中心擴建熱潮帶動下，光通訊族群今年以來表現強勁。不過，Lumentum Holdings(LITE-US) 與 Coherent(COHR-US) 股價目前分別較本月稍早高點回跌約 15% 與 17%。

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Chatterjee 表示，近期光通訊類股股價浮現賣壓，主要與「夏季缺乏明顯催化劑」有關，加上市場擔憂共同封裝光學 (Co-Packaged Optics, CPO) 技術導入進度可能延後，進一步打擊投資人信心。

所謂 CPO 技術，是將光收發模組與處理器整合在同一封裝內，透過光訊號而非電訊號傳輸資料，宣稱有助於提升晶片運算速度並降低耗電量。

不過，Chatterjee 認為市場疑慮「可能被過度放大」。根據他與供應鏈業者交流結果，輝達 (NVDA-US) 的大規模 CPO 產品導入計畫目前仍按進度推進。

在輝達執行長黃仁勳本月稍早表示，光通訊供應商邁威爾 (Marvell)(MRVL-US) 可能成為下一家市值突破兆美元的企業之後，Coherent 與 Lumentum 股價一度大幅飆升。兩家公司股價周四分別反彈 4.3% 與 2.5%。

市場另一項疑慮則來自近封裝光學 (NPO，Near-Packaged Optics) 技術。NPO 是將光學元件配置在接近處理器的位置，部分投資人擔心 NPO 可能排擠 CPO 需求。

但 Chatterjee 指出，即便 NPO 發展加速，對 Coherent 與 Lumentum 衝擊也相對有限，因為無論 NPO 或 CPO 架構，都需要兩家公司供應的雷射元件。

Coherent 與 Lumentum 今年稍早都宣布與輝達簽署為期多年的合作協議，包含數十億美元規模的先進雷射系統與光通訊設備採購承諾。

除了輝達之外，其他客戶也正評估導入 NPO 與 CPO 方案。Chatterjee 認為，這些潛在需求尚未完全反映在市場預期中。

也因此他表示，市場對相關技術發展的擔憂導致股價出現「過度修正」，反而讓原本偏高的光通訊估值溢價變得更具吸引力。

目前 Coherent 與 Lumentum 股價約相當於市場預估 2028 年獲利的 25 倍本益比，但華爾街預期兩家公司這段期間的獲利成長幅度，都可超過 40%。