鉅亨網新聞中心 2026-06-12 21:41

據報導，美國與伊朗正接近達成一項結束戰爭的臨時協議。伊朗官方媒體稱，和平協議草案包含 14 項條款，核心內容涉及美國承諾解除石油制裁，而伊朗則承諾重新開放具戰略地位的荷姆茲海峽。此外，協議還包括為期 60 天的核問題談判期。

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G7 的一名官員表示，這份協議最快可能於本周日在瑞士簽署。受此利多刺激，布蘭特原油價格重挫約 2.6%，每桶回落至 88 美元附近，創下戰爭爆發首周以來的最低水準。

Jefferies 分析師指出，雖然真正的和平仍待協議正式簽署與海峽開放來確認，但目前市場正因避免了局勢進一步升級而感到寬慰。

除了地緣政治利多，今日市場的另一大焦點是馬斯克 (Elon Musk) 旗下的 SpaceX 正式登陸納斯達克交易所 (SPCX-US)。這場被譽為「歷史上最大規模」的 IPO 吸引了全球目光。SpaceX 計劃出售 5.556 億股，預計募資 750 億美元，這一規模是 2014 年阿里巴巴上市時 (220 億美元) 的 3 倍以上。

根據目前設定的每股 135 美元固定價格計算，SpaceX 的估值將達到驚人的 1.77 兆美元。盤前暗池市場 (Shadow markets) 與永續期貨數據顯示，SpaceX 開盤後可能出現至少 30% 至 35% 的漲幅。

在貨幣政策方面，歐洲央行已率先升息，市場目前預期聯準會 (Fed) 在 12 月前跟進升息的可能性正在增加。此外，下半年的地緣政治剩餘緊張局勢以及即將到來的美國期中選舉，都可能增加市場的震盪幅度。

截至台北時間周五 21 時許：

道瓊指數上漲 293.04 點或 0.58%，暫報 51141.79 點

標普 500 上漲 13.0 點或 0.18%，暫報 7407.30 點

那斯達克上漲 6.7 點或 0.03%，暫報 25816.38 點

費半下跌 143.98 點或 1.09%，暫報 13027.46 點

台積電 ADR 下跌 0.15% 至每股 420.42 美元

十年期美債殖利率上漲 1 個基點，至 4.47%

紐約輕原油下跌 2.92%，至每桶 85.15 美元

布蘭特原油下跌 2.53%，至每桶 88.09 美元

黃金下跌 0.22%，至每盎司 4201.51 美元

美元指數上漲 0.07%，至 99.77

焦點個股：

Adobe (ADBE-US) 下跌 9.39%，報 198.25 美元

儘管 Adobe 在 2026 財年第二季交出亮眼成績單，營收達 66.2 億美元並上調全年財測，但其財務長 Dan Durn 宣布將於 6 月 15 日離職轉投 Marvell Technology 。這也導致潛在的領導層真空，因帶領公司 18 年的執行長 Shantanu Narayen 先前已宣布將在找到繼任者後卸任，Durn 的離去讓公司同時面臨兩大核心職位的交替壓力。

目前財務副總裁 Steve Day 已接任代理 CFO，市場將密切觀察永久性人選的任命時程，以評估 Adobe 在生成式 AI 戰略上的執行穩定性。

在此之前，Alphabet 至發行了期限長達 100 年的「世紀債券」，為 1997 年以來科技業首見。

輝達 (NVDA-US) 下跌 0.28%，報 204.31 美元

輝達正積極向中國雲端與數據中心客戶推銷其最新的 Vera CPU，並告知客戶該晶片最快將於 8 月上市，目前已開放下單。此舉被視為輝達在美國出口管制導致其先進 GPU 產品被排除在中國市場後的重大戰略轉型。

輝達執行長黃仁勳曾表示，公司在中國的市場份額已實際上降至零，而 CPU 產品受到的限制較 GPU 產品少，為重返全球最大的數據中心市場之一提供了關鍵管道。

目前市場對 Vera CPU 已展現具體的商業興趣。據報導，一家中國主要的雲端公司計畫訂購超過 300 台搭載雙 Vera CPU 的伺服器進行初步測試。

在定價方面，單顆 Vera 處理器售價將超過 2 萬美元，而一組配備 256 顆晶片的完整機架成本則高達約 1,000 萬美元。輝達鎖定的潛在客戶群包括阿里巴巴與字節跳動等科技巨頭。

AMD(AMD-US) 上漲 3.74%，報 506.71 美元

花旗銀行將 AMD 的股票評等從「中立」調升至「買入」，並將目標價從 460 美元大幅上修。分析師 Atif Malik 指出，AMD 已成功轉型為 GPU 市場中可靠的「第二供應來源」，但目前的股價尚未完全反映此一市場地位。

花旗特別看好 AMD 與 Meta 的深度合作，預計其客製化的 MI450 晶片將憑藉更低的總持有成本，奪下 Meta 大部分的 GPU 業務。雙方已簽署一項為期四年的 6GW 供應協議，花旗預計每 1GW 可為 AMD 帶來約 150 億美元的營收。

根據預測，AMD 的 AI 相關銷售額將在 2027 年激增至 330 億美元，並於 2028 年達到 508 億美元。

華爾街分析：

Jefferies 分析師 Mohit Kumar 指出，目前市場正處於「舒緩模式」，因為投資者慶幸能避免局勢進一步升級。

Kumar 同時強調，市場只有在正式協議簽署且荷姆茲海峽真正重新開放時，才會完全相信和平協議已經達成。在此之前，雖然川普總統釋出了積極訊號，但投資者對過往「樂觀情緒以失望告終」的經歷仍保持警惕。

Douglas Beath 表示，他們依然看好 AI 主題和資訊科技板塊，但鑑於這一行業自 4 月以來漲幅巨大，遠超標普 500 指數，他建議不要在此時盲目追高。