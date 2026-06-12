鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-12 21:45

台股本周上演大洗盤，一度回測 42000 點。證交所與櫃買中心今 (12) 日公告 3 檔個股違約交割共計 7034.4 萬元，包括折疊機軸承廠新日興 (3376-TW)、ABF 載板大廠欣興(3037-TW) 及半導體測試介面廠旺矽 (6223-TW)，均達法定資訊揭露標準。最引人矚目的是，欣興由 4 家券商分公司申報違約，其中 2 家皆坐落在新竹竹北，極有可能是竹科附近科技新貴或大戶群組在本周三(10 日) 早盤強彈時，集體喊盤「滿倉追高」，卻慘遭外資割韭菜的慘劇。

根據證交所公告，上市股票共有 2 檔個股達到違約資訊揭露標準。新日興遭新光、中信三重等券商分公司申報違約交割，總金額高達 3051.3 萬元；欣興遭永豐新竹、新光新竹、國泰台中、國泰桃園等 4 家券商分點集體申報，合計違約交割金額達 2776.1 萬元。

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上櫃市場方面，櫃買中心也同步公告，熱門 AI 概念股旺矽遭到永豐金證券萬盛分公司申報違約交割，金額 1207 萬元，已跨過上櫃單一投資人單一券商違約達 1000 萬元的公告門檻。

台灣股市採取 T+2 交割制度，今日早盤 10 點扣款失敗才正式被申報違約。回推這批投資人的交易時間，正是落在 10 日周三，這三檔標的皆屬於高單價、高波動的當沖熱門股，盤中多空交戰猛烈，業界人士研判，可能是有當沖客開大槓桿「無本當沖」卻操作失算，面臨資金斷鏈。

值得注意的是，申報欣興違約交割的 2 家新竹券商，皆坐落於竹北。業界人士分析，新竹與竹北地區的券商分點，客戶結構較為特殊，主要由三大群體組成：竹科高階主管和科技新貴、與科技產業熟稔的在地主力金主，以及具備產業情報優勢的「業內大戶」。

儘管欣興日前剛公布 5 月營收再登高峰，但 10 日開盤後股價遭遇猛烈調節，盤中觸及 960 元高點後便一路遭逢外資無情摜壓，最低重摔至 875 元，當天高低差高達 85 元 (跌幅近 9%)，這種「開高走低」的黑 K 棒，直接重創了當天在早盤進場做多的現股當沖客。

業界人士指出，在這種「大盤狂漲、個股暴跌」的極端黑 K 棒日子裡，非常容易發生集體踩雷。這次竹北雙分點同時違約交割，另各有 1 家桃園與台中分點，極有可能是在同一個投資群組裡，早盤互相喊盤「欣興衝啊！」，大家在 950 元之上集體滿倉做多，尾盤主力無情反手一砍，導致社群多人集體套牢，最後無力補款的斷鏈窘境。