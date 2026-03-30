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野村腳勤觀點： GTC 大會後的新商機 在台股震盪之際，市場資金明顯向特定 AI 族群靠攏，關鍵便是輝達 GTC 2026 所確立的 AI 藍圖。本次大會內容定調了 Vera Rubin 世代後的硬體新基準，包含全液冷時代降臨、矽光子與 CPO 導入、800 VDC 電源架構升級，這些背後意味著 ASP 與用量的提升，並帶動產值大幅爆發的機會。此外，LPU 專用機櫃的出現，也顯示輝達把目光望向推論應用的賽場，其中 AI 推論晶片未來可能以專用機櫃形式部署，水冷板與液冷零組件需求仍可望增加，同時「散熱 + 電力」的系統性整合亦催生了更多系統級測試的商機。可以預見，未來 AI 世代的贏家，將是那些具備大規模系統整合能力、能提供完整解決方案的領導廠商。

經理人視角： 大盤利多因素： （一） AI 投資強勁 ：CSP 業者持續上調 2026 年資本支出，AI 投資尚未見頂 （二） 關鍵元件缺貨 ：T-Glass、Memory、CoWoS 缺貨看到 2027 年，漲價題材奠定台股底氣 （三） 獲利動能上修 ：野村投信預估 2026 全年台股整體 EPS+31%，持續上修並領先全球主要股市 大盤利空因素： （一） AI 投資回報疑慮 ：市場高度檢視資本支出與 AI 投資回報率，部分個股進入估值消化與震盪期 （二） 短期地緣政治風險 ：美伊戰事爆發引發能源封鎖、原物料供應短缺等問題，增加市場波動與不確定性 健康修正後回歸長多格局 自 2025 年 4 月對等關稅以來，台股在短短一年內狂飆近 15000 點，市場本就在尋求合理的「回檔修正」契機。而近期美伊衝突的戰線拉長、油價高檔震盪 (依歷史經驗回落通常至少需要 3 個月)，這些因素剛好提供了資金在 Q2 獲利了結的理由。然而，重新檢視真正主導台股表現的關鍵，一來是大盤跌勢溫和可控，主力資金並未撤離，而是在 AI 主流股與轉機股間快速輪動，使籌碼更趨沉澱穩定；二來是 AI 基本面未受戰事干擾惡化，GTC 2026 後 AI 零組件規格與用量升級的趨勢明確，供應鏈拉貨動能強勁，這些因素支持本波回檔僅是多頭格局下的健康修正。而隨著 Q2 末 Vera Rubin 正式出貨，配合新任聯準會主席上任與川普期中選舉行情，我們認為行情有望在震盪後回歸上升軌道，真正的重頭戲在下半年才開始。

警語

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