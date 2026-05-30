鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-30 17:20

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）週六（30 日）在新加坡出席亞洲最重要的年度防務論壇「香格里拉對話」時，呼籲亞洲盟友大幅提升國防預算，以應對中國持續擴張的軍事實力，並警告若任何國家在印太地區稱霸，將破壞區域權力平衡。此外，他也提到了對台灣的軍售問題。

根據《路透》報導，赫格塞斯在演說中指出，外界對中國歷史性規模的軍事擴張，以及其在區域內外不斷增加的軍事活動感到憂慮是「合理的」。

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他表示，若太平洋地區由單一霸權主導，將破壞現有的區域力量平衡，「任何國家，包括中國在內，都不應透過霸權地位，讓美國及其盟友的安全與繁榮受到威脅。」

赫格塞斯調，美國期望亞洲盟友及夥伴將國防支出提升至 GDP 的 3.5%，而美國自身也已承諾投入 1.5 兆美元強化軍事能力。

他指出，世界需要「少一些香格里拉對話，多一些軍艦與潛艦。」不過赫格塞斯也強調，美國盟友追求的是穩定，而非局勢升級。

赫格塞斯重申美國總統川普長期以來的立場，要求盟友承擔更多自身國防支出。川普過去曾多次表示，歐洲與北約（NATO）成員國應降低對美國安全保護的依賴。

赫格塞斯表示：「美國補貼富裕國家國防開支的時代已經結束了。」

他進一步指出：「我們需要的是夥伴，而不是受保護國。如果每個人都沒有投入自身資源與責任，我們就不可能擁有真正強大的同盟關係。沒有人應該搭便車。」

赫格塞斯同時肯定多個亞洲盟友近年對區域安全所作出的貢獻，包括南韓、菲律賓、澳洲、新加坡、馬來西亞及泰國等國。

他也指出，日本正採取具體措施強化自身防衛能力。

赫格塞斯表示：「東京與華盛頓都必須各自承擔應盡責任，共同強化美日同盟關係。」

儘管語氣強硬，赫格塞斯在談及美中關係時態度相對緩和，稱兩國關係「是多年來最佳狀態」，雙方軍事交流趨於頻繁，有助管控緊張局勢。

出席對話的中方代表、清華大學高級研究員、退役解放軍大校 Zhou Bo 則形容美中關係「錯綜複雜」，但認為赫格塞斯今年的發言語氣「明顯較去年緩和」，並將此變化歸因於川普近期訪問中國的正面效應。

值得注意的是，中國國防部長已連續第二年缺席香格里拉對話。去年赫格塞斯在同一場合發表演說後，中方曾批評其言論帶有「抹黑中國」色彩。

對台灣軍售懸而未決 一切取決於川普

在台灣問題上，當被問及對台軍售議題時，赫格塞斯淡化了外界對美國可能因中東衝突消耗軍備庫存，而影響數十億美元對台軍售案的擔憂。

他表示：「我們對目前的軍備庫存以及相關運用情況感到相當有信心。」

台灣方面一直等待美國批准一項軍售案。根據《路透》先前報導，該軍售案總金額最高可能達 140 億美元，而相關軍售案向來是美中關係中的敏感議題。

不過，川普本月與中國國家主席習近平會晤後曾表示，自己尚未決定是否批准這項軍售計畫，為台灣增添不確定性。

赫格塞斯表示，未來任何對台軍售決定最終仍將由川普拍板，顯示儘管近期美中互動增加，華府在對台政策上並未出現明顯轉變。

他說：「相關決定將取決於總統，以及雙方關係的發展狀況。」