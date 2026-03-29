鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-30 04:00

美以伊戰爭不斷升級之際，波斯灣國家官員近期在邁阿密舉行的「未來投資倡議」峰會上公開呼籲「保持冷靜、繼續投資」，但私下卻傳遞出中東衝突正在侵蝕區域經濟韌性的信號，引發外界對撥斯灣主權財富基金維持對美投資能力的質疑。

《金融時報》報導，沙烏地阿拉伯公共投資基金 (PIF) 主席 Yasir al-Rumayyan 在峰會開幕致詞中著力強調沙國經濟基本面穩健，稱 PIF「以十年而非季度衡量回報」，對全球投資承諾不變。

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但與玻斯灣官員私下交流的人士透露，實際氣氛遠比檯面上更為擔憂。部分官員警告，若戰事拖到 4 月以後，將對沙國經濟及其海外投資能力產生更大衝擊。

沙國財長 Mohammed al-Jadaan 公開承認，衝突對經濟的衝擊「比新冠疫情後還要嚴峻」。荷姆茲海峽近乎停滯的航運已波及石油、精煉產品、化肥、鋁及石化等多個大宗商品領域，推動油價升至 2022 年 7 月來最高水位。 若局勢持續，影響將進一步加深。

儘管沙國、卡達和阿拉伯聯合大公國在公開場合強調團結與韌性，但私下基調卻明顯不同。

一位與會銀行家說：「卡達承受的壓力超乎預期，他們撐不了太久。阿布達比也是如此。」

杜拜房地產巨頭 Emaar 創辦人雖存信心，但與會者普遍感受到被刻意壓制的焦慮。

當前局勢使波斯灣主權財富基金的投資能力受到重新審視。PIF 先前深度佈局美國市場，持有 Uber、黑石等公司股份，並參與多項重大交易。

然而，一位中東與會人士表示，若在保障本國民眾與支持海外投資之間二選一，現有承諾可能被延後或取消。

投資人態度呈現分化。部分人士持樂觀態度，認為若能達成和平協議，中東可能形成極具吸引力的投資目的地，但也有金融人士擔憂並批評美國未能充分評估對伊行動的經濟代價，認為大宗商品價格飆升和股市下跌的現狀「不能持續太久」。