鉅亨網編譯陳韋廷
美以伊戰爭不斷升級之際，波斯灣國家官員近期在邁阿密舉行的「未來投資倡議」峰會上公開呼籲「保持冷靜、繼續投資」，但私下卻傳遞出中東衝突正在侵蝕區域經濟韌性的信號，引發外界對撥斯灣主權財富基金維持對美投資能力的質疑。
《金融時報》報導，沙烏地阿拉伯公共投資基金 (PIF) 主席 Yasir al-Rumayyan 在峰會開幕致詞中著力強調沙國經濟基本面穩健，稱 PIF「以十年而非季度衡量回報」，對全球投資承諾不變。
但與玻斯灣官員私下交流的人士透露，實際氣氛遠比檯面上更為擔憂。部分官員警告，若戰事拖到 4 月以後，將對沙國經濟及其海外投資能力產生更大衝擊。
沙國財長 Mohammed al-Jadaan 公開承認，衝突對經濟的衝擊「比新冠疫情後還要嚴峻」。荷姆茲海峽近乎停滯的航運已波及石油、精煉產品、化肥、鋁及石化等多個大宗商品領域，推動油價升至 2022 年 7 月來最高水位。 若局勢持續，影響將進一步加深。
儘管沙國、卡達和阿拉伯聯合大公國在公開場合強調團結與韌性，但私下基調卻明顯不同。
一位與會銀行家說：「卡達承受的壓力超乎預期，他們撐不了太久。阿布達比也是如此。」
杜拜房地產巨頭 Emaar 創辦人雖存信心，但與會者普遍感受到被刻意壓制的焦慮。
當前局勢使波斯灣主權財富基金的投資能力受到重新審視。PIF 先前深度佈局美國市場，持有 Uber、黑石等公司股份，並參與多項重大交易。
然而，一位中東與會人士表示，若在保障本國民眾與支持海外投資之間二選一，現有承諾可能被延後或取消。
投資人態度呈現分化。部分人士持樂觀態度，認為若能達成和平協議，中東可能形成極具吸引力的投資目的地，但也有金融人士擔憂並批評美國未能充分評估對伊行動的經濟代價，認為大宗商品價格飆升和股市下跌的現狀「不能持續太久」。
這種公開信心與私下擔憂的鮮明對比，凸顯出波斯灣國家在地緣政治危機中平衡經濟穩定與投資承諾的艱困處境。
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