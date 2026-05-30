騰訊股價一年蒸發2兆港元！AI布局落後遭市場拋售 分析師：翻身機會仍在

鉅亨網新聞中心 2026-05-30 18:30

歷經連日下跌後，騰訊 (00700-HK) 股價於週五（29 日）因遊戲發布會上大量 AI 相關內容提振市場情緒，終於出現反彈。然而回顧近一年走勢，騰訊股價自去年 9 月衝高至 677 港元後便掉頭向下，至今已累計跌逾三成，市值蒸發超過 2 兆港幣。

騰訊股價一年蒸發2兆港元！AI布局落後遭市場拋售。(圖：Shutterstock)

弔詭的是，騰訊同期財報表現並不遜色。遊戲收入穩健增長，廣告業務增速亮眼，微信月活用戶穩居 14 億以上。業績上行、股價下跌的背離現象，引發市場廣泛討論。

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市場普遍認為，此波跌勢的核心原因在於騰訊在 AI 領域投入相對保守。

2025 年騰訊資本支出為 792 億元人民幣，年增幅僅 3%；相較之下，字節跳動同期資本支出已飆升至逾 1,600 億元，阿里巴巴 (09988-HK) 更宣布未來數年累計投入達 3,800 億元，差距懸殊。

從市場競爭格局來看，騰訊旗下 AI 助手「元寶」的用戶滲透率明顯落後；與此同時，抖音系應用的用戶使用時長佔比在 2026 年 1 月首度超越騰訊，達 37.4%，騰訊則降至 30%。

資本市場對此的反應直接反映在估值上。騰訊本益比（TTM）已跌破 15 倍，低於阿里的約 20 倍，估值水位已向公用事業股靠攏，AI 溢價幾近消失。

騰訊「穩扎穩打」是基因，也是爭議所在

對於外界質疑，騰訊執行長馬化騰曾以工業革命作比喻表示，早一個月推出電燈泡，在長週期下並不那麼重要，強調騰訊自有節奏，核心仍是產品長期競爭力與用戶體驗。

這套「追隨者策略」在騰訊歷史上並非首次。在遊戲、社交支付等領域，騰訊曾多次讓競爭對手先行試錯，再擇機入場，並取得成功。

然而，外界的疑慮在於，AI 時代是否還適用這套邏輯。

有分析人士指出，當頭部模型陣營一旦確立，後進者即便財力雄厚、技術能力不俗，也難以撼動格局，IT 產業「贏家通吃」的特性在 AI 領域同樣適用。

目前中國 AI 大模型市場已呈現豆包、阿里、DeepSeek 三強鼎立態勢，騰訊即便藉由投資切入，主導權亦相當有限。

騰訊資金充裕、數據龐大，翻身籌碼仍在

值得注意的是，騰訊並非沒有底牌。最新財報顯示，其現金及約當現金高達 2,178 億元，超越阿里的 1,315 億元，自由現金流淨流入達 567 億元，財務體質穩健。

在對外投資方面，騰訊已佈局多家 AI 新創，其中 MINIMAX(00100-HK) 上市後帳面回報達 19.78 倍，智譜 AI(02513-HK) 回報更高達 36.6 倍，成績不俗。

此外，騰訊握有橫跨社交、娛樂、支付、金融等領域的龐大數據資源，在 AI 模型訓練與推理上具備獨特優勢，被視為潛在的核心競爭力。

騰訊方面也已正式宣布，2026 年 AI 投入將「至少翻倍」，並調整資金優先順序，削減股票回購規模，將資金導向 AI 算力建設。