鉅亨網編譯段智恆 2026-05-29 23:30

人工智慧 (AI) 熱潮持續帶動市場風險偏好回升，全球股票基金在截至 5 月 27 日當周恢復資金淨流入，扭轉前一周遭投資人大舉撤出的情況。不過，美國與伊朗和平協議仍待最終批准，使部分資金維持觀望態度，限制買盤力道。

AI熱潮帶動風險偏好回升 全球股票基金恢復吸金(圖：REUTERS/TPG)

LSEG Lipper 資料顯示，截至 5 月 27 日當周，全球股票基金吸引 4.58 億美元淨流入，扭轉前一周 65.6 億美元淨流出的局面。

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市場情緒改善之際，MSCI 全球指數週五盤中升至 1,129.06 點歷史新高。投資人樂觀看待美國與伊朗達成延長停火協議的進展，市場預期若最終獲得批准，將有助於穩定中東局勢並進一步緩解能源供應風險。

AI 題材持續成為資金追逐焦點。輝達 (NVDA-US) 上週公布財報後，再度強調旗艦 AI 晶片需求強勁，帶動科技股漲勢擴大，也推升全球股市投資氣氛。

從區域來看，美國股票基金吸引 19.7 億美元淨流入，成為主要資金流向地區；歐洲股票基金也獲得 6.78 億美元淨流入。不過，亞洲股票基金則遭投資人撤出 39.2 億美元，成為主要資金流出區域。

產業型基金方面，資金持續集中於科技與金融類股。整體產業基金當周吸引 51.4 億美元淨流入，其中科技基金吸金 49.8 億美元居冠，金融基金則獲得 10.5 億美元淨流入，反映投資人持續押注 AI 與金融產業前景。

債券基金則延續強勁吸金動能，連續第八週出現資金淨流入，當周共吸引 181.5 億美元。短天期債券基金、歐元計價債券基金及公司債基金最受青睞，分別獲得 36.7 億美元、31.6 億美元及 14 億美元淨流入。

相較之下，貨幣市場基金當週流出 44.6 億美元，逆轉前一周 181.2 億美元的淨流入趨勢，顯示部分資金重新轉向風險性資產。

避險資產需求則有所降溫。包括黃金在內的貴金屬基金當周流出 5.84 億美元，為過去五周以來第四度出現資金淨流出。