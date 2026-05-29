鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-29 20:14

中華電信 (2412-TW) 今 (29) 日召開股東會，以往中華電信都是馬拉松式股東會，今年同樣不例外，員工股東陸續發言，截至晚間 7 點已邁入第 10 個小時，尚未有結束跡象，股東揚言「開到半夜」。

中華電信馬拉松式股東會邁入第十個小時，股東喊「開到半夜」。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

中華電信工會近日提出四大訴求，包括延後勞工強制退休年齡、提高勞退新制雇主提撥率至 15%、團體協約修約協商，以及加薪。

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今天股東會員工以股東身分參與，紛紛於會中發言，股東會彷彿演變成勞資協議會議。截至晚間 6 點左右，仍有將近 50 位股東尚未發言，更揚言「開到半夜」。

中華電信 2025 年營收 2361.1 億元，創歷史新高紀錄，每股純益 4.99 元，刷新 8 年新高紀錄。對此，也有股東感謝中華電信團隊的努力，並提問今年是否有信心再創高。