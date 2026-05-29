鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-29 21:51

22.8 萬名受益人注意！大華優利高填息 30 (00918-TW) 已於官網公告最新一期配息評價結果，本季每單位受益權擬配息 1.26 元，較上季的 0.62 元翻倍成長，若以 29 日收盤價 29.2 元換算，年化配息率高達 17.3%，預計 6 月 18 日進行除息，投資人若想參與，最晚要在 6 月 17 日買進，本次股利將在 7 月 13 日發放。

2026 年台股走出史詩級漲勢，上半年漲幅達 50%，帶旺許多高股息 ETF 股價走勢。根據證交所統計，00918 自 5 月 21 日以來，連續 5 個交易日收盤價創新高，成分股動能驚人。長期報酬更亮眼，Lipper 統計截至 5 月 27 日，00918 成立以來含息總報酬率達到 168%。

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大華優利高填息 30 ETF 經理人郭修誠表示，台北國際電腦展 (Computex Taipei) 即將於 6/2 正式登場，包括輝達 CEO 黃仁勳、AMD 執行長蘇姿丰都已提前抵台拜會台廠 AI 供應鏈，隨下周 Computex 展開，近期 AI 供應鏈的多方題材值得期待。

郭修誠表示，在 AI 供應鏈獲利高成長支撐下，今年以來台股飆漲，評價已屆相對高檔，預期台股將進入震盪走高格局。不過，郭修誠也強調，台股基本面堅實，若遇震盪建議投資人偏多思考布局。投資焦點仍為 AI 供應鏈，特別是具備缺貨漲價題材的類股，例如被動元件、記憶體等。

郭修誠建議，台股高檔震盪之際，可優先選擇具備「高股息」與「高填息」雙重優勢的 ETF，一方面可滿足現金流需求、強化資產抗震力，另一方面在多頭市場中亦可分享成分股帶來的上漲動能，持續放大財富。

根據大華銀投信官網，00918 掛牌以來累計配息 12 次，共順利填息 9 次，成立以來含息總報酬翻倍成長，數據證明 00918 將填息紀錄納入指數篩選因子，讓投資人領息的同時，亦不錯過財富長線成長機會。