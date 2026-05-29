鉅亨網編譯段智恆 2026-05-30 00:00

聯準會 (Fed) 監管副主席鮑曼 (Michelle Bowman) 周五 (29 日) 表示，目前評估中東戰事對美國經濟的影響仍言之過早，但若能源供應中斷持續至今年下半年，推升通膨壓力擴散至更廣泛領域，聯準會可能需要重新評估貨幣政策方向，甚至考慮採取更具限制性的政策立場。

鮑曼在冰島一場會議演講稿中指出，她對戰爭結束後供應鏈恢復正常抱持樂觀看法，預期能源供應中斷造成的通膨衝擊將屬暫時性，對整體經濟活動的影響也相對有限。

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不過，她警告，若中東衝突拖延時間超出預期，能源價格高漲持續至下半年，可能導致通膨壓力由能源領域向其他商品與服務擴散。屆時，她將更傾向重新評估通膨與經濟成長風險之間的平衡，進而調整對貨幣政策的看法。

聯準會將於 6 月 16 日至 17 日召開利率決策會議，市場普遍預期決策官員將把聯邦基金利率維持在 3.50% 至 3.75% 區間不變。然而，隨著中東戰事推升能源價格並帶動通膨升溫，聯準會官員近月來已逐漸淡化降息預期，部分決策官員甚至開始討論升息的可能性。

近年來，美國通膨持續高於聯準會 2% 的目標水準。在許多決策官員看來，長期偏高的通膨環境，使聯準會更難將近期能源價格飆升視為一次性衝擊。金融市場目前也預期，聯準會下一步更可能是升息而非降息，儘管市場並不認為升息將在短期內發生。

值得注意的是，鮑曼近期一直被視為相對支持貨幣政策寬鬆的官員之一。她在演講中表示，支持保留聯準會 4 月利率聲明中有關未來可能降息的措辭，顯示她目前尚未完全放棄降息選項。

鮑曼強調，只要聯準會維持對實現通膨目標的公信力，且關稅帶來的一次性價格影響逐漸消退，決策官員應適度忽略因能源價格上漲所導致的暫時性通膨升溫。