鉅亨網新聞中心 2026-05-30 18:00

以拆解 SEC 文件和金融市場分析聞名的 YouTuber Patrick Boyle 近日發布影片《SpaceX IPO: Nice Try Though》，針對 SpaceX IPO 招股書提出多項質疑，引發市場熱議。儘管 SpaceX 被視為全球最成功的民營航太公司，但其高達 1.75 兆美元估值、AI 業務前景、Starship 開發進度及公司治理結構等議題，正成為投資人關注焦點。

SEC文件專家解析SpaceX IPO文件：揭露財務真相與治理風險。(圖：Shutterstock)

全球首富馬斯克旗下太空公司 SpaceX 日前向美國證券交易委員會（SEC）提交首次公開發行（IPO）招股說明書，市場估值上看 1.75 兆美元，若順利上市，將成為美國史上規模最大的 IPO 案之一。

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然而，Boyle 針對招股文件內容提出一系列質疑，引發市場對 SpaceX 真實價值與治理風險的討論。

Boyle 指出，從財務數據來看，SpaceX 目前唯一穩定獲利來源其實是衛星網路業務 Starlink，而火箭發射及 AI 相關業務仍處於虧損狀態。

根據招股書披露資料， 2025 年 SpaceX 營收約 187 億美元，但全年淨虧損達 49.4 億美元。Starlink 去年貢獻約 44 億美元營業利潤，但其他業務合計虧損超過 90 億美元。

事實上，自成立以來，SpaceX 累計虧損超過 $370 億美元，是任何公司上市史上最多的。

招股文件顯示，SpaceX 近年持續加大投資力道。2025 年資本支出達 207 億美元，較兩年前暴增逾 5 倍，資金主要流向 Starlink 擴張、Starship 開發以及 AI 基礎設施建設。伴隨高額支出，公司總負債亦增至 290 億美元，其中包含今年 3 月取得的 200 億美元橋梁貸款。

Boyle 認為，若 IPO 募資規模達 750 億美元，部分資金最終可能用於償還債務，而非完全投入市場期待的火星殖民、軌道資料中心等長期願景。

雖然 SpaceX 近年營收維持 30% 以上增速，但成長來源主要來自 Starlink 用戶持續增加。值得注意的是，Starlink 平均每戶營收自 2023 年以來已下滑約 18%，反映公司為衝刺用戶規模而採取較積極的價格策略，未來如何兼顧成長與獲利能力，仍有待觀察。

若以 1.75 兆美元估值計算，市場給予 SpaceX 接近 100 倍營收的估值水準，遠高於多數大型科技企業。

值得注意的是，招股文件顯示 SpaceX 已將自身定位從傳統火箭公司擴展為 AI 企業。文件中「AI」一詞出現超過 200 次，公司更宣稱約 93% 的總體可服務市場與 AI 相關。

不過 Boyle 質疑，目前 SpaceX AI 業務仍未證明具備競爭優勢。根據文件資料，AI 部門 2026 年第一季虧損達 25 億美元，而其主要收入來源之一為向 AI 新創 Anthropic 出租運算資源，但這更像是資料中心租賃業務，而非具備領先地位的 AI 產品公司。

更值得注意的是，這份每年 $150 億美元、約佔預期近期營收的 40% 的合約可以由 Anthropic 在 90 天通知後取消。

除了財務表現之外，市場也關注 SpaceX 未來成長故事高度依賴的 Starship 超重型運載火箭。

招股書中描繪的火星殖民、軌道資料中心、第三代 Starlink 衛星網路、小行星採礦等願景，都建立在 Starship 成功商業化基礎之上。然而截至目前為止，Starship 仍處於測試階段，尚未完成穩定且成熟的商業營運。

Boyle 認為，若 Starship 無法達到公司預期的高頻率發射與低成本運輸能力，整個估值邏輯都可能受到挑戰。

此外，招股文件揭露的公司治理架構，也成為外界討論焦點。

根據文件內容，SpaceX 將採用雙層股權架構，一般投資人持有的 A 類股每股擁有 1 票，而馬斯克持有的 B 類股每股擁有 10 票。儘管馬斯克實際持股約 41%，但將掌握超過 85% 的投票權。

Boyle 認為，這意味著即使公司未來出現重大經營爭議，外部股東也幾乎無法透過正常治理機制挑戰管理層決策。

不過也有支持者認為，SpaceX 的價值本來就難以用傳統財務指標衡量。公司目前在商業火箭發射市場占據主導地位，Starlink 已成為全球最大的低軌衛星網路系統，並持續取得美國政府與 NASA 大型合約。

支持者相信，一旦 Starship 技術成熟，SpaceX 有機會建立其他企業難以複製的競爭優勢。