SEC文件專家解析SpaceX IPO文件：揭露財務真相與治理風險
鉅亨網新聞中心
以拆解 SEC 文件和金融市場分析聞名的 YouTuber Patrick Boyle 近日發布影片《SpaceX IPO: Nice Try Though》，針對 SpaceX IPO 招股書提出多項質疑，引發市場熱議。儘管 SpaceX 被視為全球最成功的民營航太公司，但其高達 1.75 兆美元估值、AI 業務前景、Starship 開發進度及公司治理結構等議題，正成為投資人關注焦點。
全球首富馬斯克旗下太空公司 SpaceX 日前向美國證券交易委員會（SEC）提交首次公開發行（IPO）招股說明書，市場估值上看 1.75 兆美元，若順利上市，將成為美國史上規模最大的 IPO 案之一。
然而，Boyle 針對招股文件內容提出一系列質疑，引發市場對 SpaceX 真實價值與治理風險的討論。
Boyle 指出，從財務數據來看，SpaceX 目前唯一穩定獲利來源其實是衛星網路業務 Starlink，而火箭發射及 AI 相關業務仍處於虧損狀態。
根據招股書披露資料， 2025 年 SpaceX 營收約 187 億美元，但全年淨虧損達 49.4 億美元。Starlink 去年貢獻約 44 億美元營業利潤，但其他業務合計虧損超過 90 億美元。
事實上，自成立以來，SpaceX 累計虧損超過 $370 億美元，是任何公司上市史上最多的。
招股文件顯示，SpaceX 近年持續加大投資力道。2025 年資本支出達 207 億美元，較兩年前暴增逾 5 倍，資金主要流向 Starlink 擴張、Starship 開發以及 AI 基礎設施建設。伴隨高額支出，公司總負債亦增至 290 億美元，其中包含今年 3 月取得的 200 億美元橋梁貸款。
Boyle 認為，若 IPO 募資規模達 750 億美元，部分資金最終可能用於償還債務，而非完全投入市場期待的火星殖民、軌道資料中心等長期願景。
雖然 SpaceX 近年營收維持 30% 以上增速，但成長來源主要來自 Starlink 用戶持續增加。值得注意的是，Starlink 平均每戶營收自 2023 年以來已下滑約 18%，反映公司為衝刺用戶規模而採取較積極的價格策略，未來如何兼顧成長與獲利能力，仍有待觀察。
若以 1.75 兆美元估值計算，市場給予 SpaceX 接近 100 倍營收的估值水準，遠高於多數大型科技企業。
值得注意的是，招股文件顯示 SpaceX 已將自身定位從傳統火箭公司擴展為 AI 企業。文件中「AI」一詞出現超過 200 次，公司更宣稱約 93% 的總體可服務市場與 AI 相關。
不過 Boyle 質疑，目前 SpaceX AI 業務仍未證明具備競爭優勢。根據文件資料，AI 部門 2026 年第一季虧損達 25 億美元，而其主要收入來源之一為向 AI 新創 Anthropic 出租運算資源，但這更像是資料中心租賃業務，而非具備領先地位的 AI 產品公司。
更值得注意的是，這份每年 $150 億美元、約佔預期近期營收的 40% 的合約可以由 Anthropic 在 90 天通知後取消。
除了財務表現之外，市場也關注 SpaceX 未來成長故事高度依賴的 Starship 超重型運載火箭。
招股書中描繪的火星殖民、軌道資料中心、第三代 Starlink 衛星網路、小行星採礦等願景，都建立在 Starship 成功商業化基礎之上。然而截至目前為止，Starship 仍處於測試階段，尚未完成穩定且成熟的商業營運。
Boyle 認為，若 Starship 無法達到公司預期的高頻率發射與低成本運輸能力，整個估值邏輯都可能受到挑戰。
此外，招股文件揭露的公司治理架構，也成為外界討論焦點。
根據文件內容，SpaceX 將採用雙層股權架構，一般投資人持有的 A 類股每股擁有 1 票，而馬斯克持有的 B 類股每股擁有 10 票。儘管馬斯克實際持股約 41%，但將掌握超過 85% 的投票權。
Boyle 認為，這意味著即使公司未來出現重大經營爭議，外部股東也幾乎無法透過正常治理機制挑戰管理層決策。
除了股權安排之外，文件亦揭露多項與馬斯克相關企業及董事成員之間的大額交易，包括 AI 基礎設施租賃、與特斯拉 (TSLA-US) 之間的商業往來，以及涉及數百億美元規模的融資安排，引發部分市場人士對利益衝突及治理透明度的擔憂。
不過也有支持者認為，SpaceX 的價值本來就難以用傳統財務指標衡量。公司目前在商業火箭發射市場占據主導地位，Starlink 已成為全球最大的低軌衛星網路系統，並持續取得美國政府與 NASA 大型合約。
支持者相信，一旦 Starship 技術成熟，SpaceX 有機會建立其他企業難以複製的競爭優勢。
分析人士指出，若 SpaceX 最終推進 IPO 計畫，投資人除了評估火箭技術與 AI 發展前景之外，也必須審慎檢視其估值合理性、現金流狀況及公司治理架構。對市場而言，這不僅是一家航太企業上市，更可能成為近年最具爭議性的科技 IPO 之一。
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