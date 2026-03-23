【台股操盤人筆記】台股短期震盪但多頭基調未變

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經理人視角： 大盤利多因素： （一） AI 投資動能無虞 ：CSP 業者持續上調 2026 年資本支出，AI 投資尚未見頂 （二） 關鍵元件結構性缺貨 ：T-Glass、Memory、CoWoS 缺貨預計延續至 2027 年，台股供應鏈持續受惠 （三） 獲利動能上修 ：野村投信預估 2026 全年台股整體 EPS+31%，持續上修並領先全球主要股市 大盤利空因素： （一） AI 投資回報疑慮 ：AI 基本面雖強，但市場放大檢視 AI 投資回報率，部分個股進入估值消化與震盪期 （二） 短期地緣政治風險 ：美伊戰事爆發引發能源封鎖、原物料供應短缺等問題，增加市場波動與不確定性 台股短期震盪但多頭基調未變 當前市場情緒仍偏審慎，主要風險仍在於地緣政治不確定性造成油價上行風險，不僅可能干擾聯準會今年的降息節奏，若油價突破並長期高於每桶 100 美元，將推升成本、抑制消費，恐使全球 GDP 成長減少約 0.3%～0.6%，這才是對全球經濟與股市最大的傷害。目前美伊局勢變化快速，仍需密切關注後續演變。台股方面，短線雖處於區間震盪，但量價結構健康、類股輪動有序，多頭基礎仍在，但需留意，隨著股價大多已提前反映至 2027 年獲利，市場對利空耐受度下降，加上資金高度集中，個股波動勢將擴大，建議在操作上無需刻意降低持股比重，但需提高風險控管與紀律。整體而言，AI 中長期趨勢明確，台灣 AI 硬體需求維持強勁，供應鏈因新增需求出現產能瓶頸，價格具上行彈性，預計缺貨漲價題材仍是今年主流，配置上建議聚焦基本面強、動能穩健的強勢標的。

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