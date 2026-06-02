鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-06-03 02:30

聯準會 (Fed) 克里夫蘭聯邦準備銀行總裁哈瑪克 (Beth Hammack) 周二 (2 日) 表示，雖然目前維持利率不變仍屬合理選擇，但若近期通膨升溫趨勢持續，美國央行可能很快就必須採取行動。她並警告，若高通膨逐漸根深蒂固，未來可能需要付出更高代價才能恢復物價穩定。

哈瑪克在克里夫蘭市政俱樂部 (City Club of Cleveland) 演講時指出，與充分就業風險相比，她更擔憂通膨長期維持高檔的風險，並質疑目前貨幣政策是否具有足夠的限制性，以將通膨拉回 Fed 設定的 2% 目標。

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她表示，如果決策官員等到高通膨已經深植經濟體系後才採取行動，屆時可能需要更大幅度的政策調整，並付出更高的經濟成本。

哈瑪克轉趨強硬 示警 Fed 可能需要採取行動

哈瑪克表示，目前經濟前景仍存在不少不確定性，因此暫時維持利率穩定是合理做法。不過，她強調，若近期數據趨勢持續下去，Fed 可能很快就需要出手應對持續升高的通膨風險。

她特別提到，通膨預期是決策官員高度關注的指標之一。如果民眾對未來物價上漲的預期持續升高，將需要採取果斷行動，以確保市場對通膨最終回落至 2% 的信心不會動搖。

哈瑪克也是今年 4 月聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議中三位持反對意見的官員之一。當時她反對會後聲明保留暗示下一步可能降息的措辭，顯示其立場已明顯偏向鷹派。

目前市場普遍預期，Fed 將在 6 月 16 日至 17 日會議維持基準利率於 3.50% 至 3.75% 區間不變。不過，利率期貨市場已開始反映下一步可能升息的預期。

這也將是 Fed 新任主席華許 (Kevin Warsh) 上任後主持的首次利率決策會議。華許過去曾主張降息，但近期隨著通膨再度升溫，Fed 內部討論焦點已逐漸轉向是否需要重新考慮升息。

能源衝擊推升通膨 就業市場仍維持穩健

哈瑪克指出，美國與以色列對伊朗的軍事行動已對全球能源市場造成衝擊，即使衝突迅速落幕，供應鏈與原油市場仍可能需要數月時間才能恢復正常。

她引述能源產業企業主管的看法表示，即便荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 明天重新全面開放，原油供應恢復正常仍需耗費數月時間，而這些影響將持續向經濟其他領域擴散。

哈瑪克坦言，目前通膨情勢並不令人鼓舞。

她指出，4 月個人消費支出 (PCE) 物價指數年增 3.8%，創 2023 年以來最大升幅，顯示通膨不僅高於目標，而且仍在持續升高。除了能源成本之外，電力、健康保險及軟體服務價格也持續推升通膨壓力。

她警告，如果能源價格無法快速回落，且企業認為只能透過調漲售價來因應成本壓力，通膨可能在更長時間內維持高檔。

不過，哈瑪克認為，美國整體經濟仍展現相當韌性。她指出，4 月失業率維持在 4.3%，大致符合充分就業狀態，勞動市場供需也接近平衡。此外，金融環境整體仍有助於經濟成長，而非形成阻力。