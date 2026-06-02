鉅亨網編譯段智恆 2026-06-03 02:00

美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 周二 (2 日) 表示，美國與伊朗目前仍透過中間人持續進行接觸，且德黑蘭已同意討論部分過去拒絕協商的核子計畫議題，顯示雙方外交管道尚未完全關閉。不過，隨著美伊衝突持續延燒，美國國會議員也加大力道要求川普政府說明結束戰事的具體策略。

盧比歐在參議院外交委員會聽證會上表示，美伊之間的談判不同於與瑞士等國的直接對話，必須透過中間人進行。他指出，伊朗如今願意討論部分一個月前、甚至一年前仍拒絕觸及的核子議題，未來幾天或未來一週內仍可能出現新的進展。

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不過，盧比歐也坦言，這並不代表雙方一定能達成符合美國利益或獲得國會支持的協議，但至少能夠真正測試伊朗願意在核子問題上讓步到什麼程度。

同一天，美國總統川普也在 Truth Social 發文，駁斥美伊談判已經中斷的報導。他表示，雙方過去幾天以來一直保持對話，包括當天仍持續進行溝通，並再次敦促伊朗盡快與美國達成協議。

川普寫道：「未來會走向何方，沒有人知道。但我已告訴伊朗，是時候以某種方式達成協議了。」

外界認為，這番說法與川普前一天接受媒體訪問時表示「不在乎談判是否結束」的態度相比，出現明顯轉變。

盧比歐捍衛對伊軍事行動 稱成功削弱伊朗能力

這場聽證會也是自美國與以色列於 2 月 28 日對伊朗展開軍事行動以來，盧比歐首度公開就相關戰事向國會作證。

盧比歐為川普發動軍事行動辯護，稱伊朗多年來試圖透過飛彈、無人機與海軍力量，為其核子計畫建立一道「傳統防禦盾牌」。

他形容伊朗長期向外界傳達的訊息是，若有國家試圖破壞其核計畫，將面臨飛彈、無人機及海軍力量的全面反擊。

盧比歐表示，伊朗正試圖建立一種「免疫狀態」，使外界無法有效阻止其核計畫，而川普政府此次軍事行動正是為了阻止這種情況發生。

他指出，代號「史詩怒火行動」(Operation Epic Fury) 的軍事行動已取得重大成果，大幅削弱伊朗生產飛彈與無人機的能力。不過，他也承認伊朗目前仍保有大量無人機，因為相關設備製造門檻相對較低。

荷姆茲海峽成降溫關鍵 國會質疑戰爭授權問題

盧比歐強調，荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 重新恢復正常通航，是降低衝突風險的重要前提。

他表示，伊朗必須公開承諾不再攻擊商業船舶，也不能威脅航經該海域的船隻。此外，伊朗還必須宣布荷姆茲海峽全面開放、停止向船舶收取通行費，並協助排除水雷等安全威脅。

不過，隨著戰事持續擴大，美國國會對川普政府的質疑聲浪也逐漸升高。

參議院外交委員會首席民主黨議員夏亨 (Jeanne Shaheen) 批評，政府未充分與國會協商便持續擴大軍事行動。她表示，選民更希望看到政府改善國內經濟，而不是推動海外政權更迭。

夏亨指出，川普政府向國會提出的戰爭權力通知並不能取代真正的協商，並批評行政部門試圖迴避對國會說明這場戰爭的責任。