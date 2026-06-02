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Fed降息夢再降溫？美國4月職缺數暴增73萬個 創近兩年高點

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電

美國勞工部周二 (2 日) 公布職位空缺與勞動力流動調查 (JOLTS) 顯示，4 月職缺數意外大增至近兩年高點，裁員人數同步下降，凸顯美國就業市場在能源價格上漲及地緣政治風險升溫下，仍展現相當韌性，也進一步削弱市場對聯準會 (Fed) 近期降息的期待。

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Fed降息夢再降溫？美國4月職缺數暴增73萬個 創近兩年高點(圖：REUTERS/TPG)

(圖：ZeroHedge)
4 月職缺數意外大增至近兩年高點，裁員人數同步下降。(圖：ZeroHedge)

數據顯示，4 月職缺數由 3 月修正後的 688.7 萬個大增 73.1 萬個至 761.8 萬個，創 2024 年 5 月以來新高，遠高於市場預估的約 688 萬個。職缺率也由 4.2% 升至 4.6%。

這是近年來最大幅度的職缺意外成長之一。部分市場分析指出，實際增幅甚至達到統計上罕見的「9 個標準差」水準，遠超市場預期，引發外界對數據結構的高度關注。

數據公布後，美股一度收復跌幅，顯示投資人將其解讀為經濟與就業市場仍具支撐力的訊號。

專業服務業職缺暴增 勞動需求顯示回穩跡象

從產業來看，職缺增幅幾乎全數來自專業與商業服務業，該產業職缺增加 66.8 萬個，創下三年新高，也是歷來最大單月增幅。醫療保健、製造業及營建業職缺同步增加，抵銷金融保險業以及休閒餐旅業的下滑。

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從產業來看，職缺增幅幾乎全數來自專業與商業服務業。(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，新增職缺大部分來自員工人數不到 10 人的小型企業，顯示中小企業需求回升是本次數據的重要推動力。

(圖：ZeroHedge)
(圖：ZeroHedge)

近期美國就業市場逐漸擺脫 2025 年接近停滯的狀況。此前非農就業連續兩個月增加超過 10 萬人，也讓部分經濟學家認為，美國就業市場可能正在重新站穩腳步。

不過，企業實際聘僱活動卻出現降溫。4 月聘僱人數減少 41.9 萬人至 511.6 萬人，聘僱率由 3.5% 降至 3.2%。裁員與解僱人數則減少 19.2 萬人至 169.2 萬人，裁員率由 1.2% 降至 1.1%。

此外，被視為勞工信心指標的離職率降至 1.9%，與 2020 年以來最低水準持平。主動離職人數減少 18.3 萬人至 297.7 萬人，顯示勞工對轉換工作的意願依然保守。

降息預期再受挑戰 市場聚焦非農報告

儘管職缺數大幅攀升，但部分分析人士認為，更值得關注的是勞動市場流動性持續下降。無論是聘僱還是離職活動，都顯示企業與勞工對未來經濟前景仍抱持審慎態度。

彭博經濟學家保羅 (Stuart Paul) 指出，職缺成長與聘僱速度仍高於維持就業市場穩定所需水準，將進一步強化 Fed 鷹派官員的看法，即目前控制通膨的重要性高於就業市場風險。

數據也顯示，每名失業者對應的職缺數維持在 1 比 1，與 3 月大致相同。雖遠低於 2022 年高峰時的 2 比 1，但已結束先前連續數月失業人口高於職缺數的情況。

(圖：ZeroHedge)
每名失業者對應的職缺數維持在 1 比 1，與 3 月大致相同。(圖：ZeroHedge)

近期包括 Meta(META-US)、星巴克 (SBUX-US)、LinkedIn 及沃爾瑪 (WMT-US) 等企業雖宣布裁員計畫，但初領失業救濟金人數仍維持歷史低檔，顯示大規模裁員尚未蔓延至整體勞動市場。

市場下一個焦點將是周五 (2 日) 公布的 5 月非農就業報告。根據調查，經濟學家預估 5 月非農新增就業人數約 8.5 萬人，低於 4 月的 11.5 萬人，失業率則預計維持在 4.3%。

若就業市場持續展現韌性，加上 4 月通膨創下三年來最快增速，市場對 Fed 將利率維持在較高水準更長時間的預期，恐進一步升溫。


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