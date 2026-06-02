鉅亨網編譯段智恆 2026-06-02 22:30

《彭博》周二 (2 日)，維珍銀河(Virgin Galactic)(SPEC-US) 近期股價強勢飆升，讓押注股價下跌的放空投資人付出代價。根據金融分析機構 S3 Partners 數據，自 5 月 20 日以來，維珍銀河股價累計大漲超過 200%，導致放空部位今年以來帳面虧損擴大至 6,400 萬美元。

推升股價上漲的主要因素包括公司重申第四季恢復商業飛行發射計畫，以及完成近兩年來首次飛行測試，重新點燃市場對太空旅遊業務的期待。

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S3 Partners 指出，這波漲勢很可能受到「軋空行情」進一步推動。當股價快速上漲時，放空投資人被迫回補股票以限制損失，反而進一步推升股價漲勢。

S3 Partners 創辦人史隆 (Bob Sloan) 表示，截至目前為止，市場放空維珍銀河的部位規模達 1.18 億美元，遠高於主動型基金持有的 4,490 萬美元多頭部位，以及被動型基金持有的 5,820 萬美元部位。

他指出，放空資金規模甚至超過主動與被動多頭部位總和，這也是近期軋空效應特別明顯的重要原因。

近期太空產業投資熱度持續升溫，也成為維珍銀河股價上漲的重要推手。市場普遍預期，隨著 SpaceX 即將展開 IPO，相關太空概念股有望受惠於資金與投資人關注度提升。

儘管藍色起源 (Blue Origin) 日前在發射台測試期間發生火箭爆炸事故，一度讓太空類股漲勢降溫，但維珍銀河至今仍維持強勁表現，明顯優於同產業其他公司。

史隆表示，SpaceX 上市題材吸引大量散戶資金湧入太空概念股，而高比例放空部位則成為推升維珍銀河股價的重要燃料。一方面吸引看多散戶積極追價，另一方面也迫使放空投資人持續回補。