鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-03 04:00

曾是全球能源運輸命脈的超大型原油油輪 (VLCC) 如今成了伊朗戰爭下的最大受害者之一，即使荷姆茲海峽最終恢復通航，市場也開始質疑，這些滿載原油的巨型油輪是否還會像過去一樣大規模重返中東。

能源情報公司 Kpler 分析師 Matt Smith 表示，目前仍有 57 艘滿載原油的 VLCC 滯留在荷姆茲海峽周邊，雖然數量比戰爭初期略降，但改善幅度有限。

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Smith 說：「目前通過荷姆茲海峽的船隻仍然寥寥可數。」即使部分船舶關閉定位訊號秘密通航，在剛過去的周末也只有約四艘船完成航程，而且運送的大多是燃料而非原油，其中半數還與伊朗有關。

他表示：「實際上，荷姆茲海峽仍然接近封閉狀態。」

保費與運價飆升 船東重返意願有限

區域衝突持續爆發，使停火協商進展受阻，也讓航運業者更加關注安全風險。

除了安全問題之外，每艘船動輒百萬美元等級的保險成本，也成為船東的重要考量。對進口國而言，租船費率在戰爭爆發初期一度五級跳，即使近期回落，仍遠高於正常水準。

市場人士指出，部分船東好不容易將船隻撤離高風險區域後，未必願意立刻重返中東。保險公司也將要求更高保費，以反映戰爭風險。

VLCC 全球僅 950 艘 短缺加劇供應焦慮

VLCC 被視為全球原油運輸主力，每艘可裝載約 200 萬桶原油，相當於超過 8000 萬加侖，運量約為次大型油輪蘇伊士型 (Suezmax) 的兩倍。

然而，全球 VLCC 船隊規模原本就不大：Kpler 數據顯示，目前全球僅約 950 艘 VLCC 投入營運。

由於各國正尋求降低對中東原油依賴，部分 VLCC 已被重新部署至更長航線，例如美國與南美洲出口航線。即使荷姆茲海峽恢復通航，這些船隻短時間內也難以回到中東市場。

彭博運輸與物流分析師 Lee Klaskow 說：「我看不到油輪市場短期內恢復正常的可能。不論是俄烏戰爭還是伊朗衝突，都證明只要一點點干擾，就足以打亂整個市場。」

運價曾飆 50 萬美元 保費暴增逾 10 倍

戰爭爆發初期，VLCC 單日租金一度飆升至 50 萬美元。Klaskow 表示，目前已回落至約 10 萬美元，但仍遠高於 2025 年 5 月每日至 4 萬美元的水準。

保險成本漲幅更驚人。開戰前，每趟航程保費約 30 萬美元，如今仍高達 150 萬美元，高風險船舶保費甚至可能更高。高峰時期保費一度衝上每航次 400 萬美元。

Kpler：海峽恐關閉至 8 月

Kpler 目前的基本情境預估，荷姆茲海峽將持續關閉至 7 月與 8 月，航運流量要到年底才有機會恢復正常。

Smith 表示，市場將先出現一批願意承擔風險的「先行者」，要有足夠多油輪安全完成通行，市場信心才會逐漸恢復。

但整個能源供應鏈重建並非只有航運問題，還涉及原油生產、庫存以及煉油產能調整。目前轉往美國與其他出口國運油的 VLCC，未來數個月內都不太可能返回波斯灣。即使回來，荷姆茲海峽的運輸量也未必能恢復到戰前水準。

沙國尋替代路線 荷姆茲重要性恐下降

在戰爭持續期間，各國轉而積極尋找荷姆茲海峽替代方案。

Smith 指出，沙烏地阿拉伯已將部分原油改經管線運往紅海港口出口，未來未必會完全恢復透過荷姆茲海峽運輸大部分原油的模式。

休士頓 Lipow Oil Associates 總裁 Andy Lipow 表示，即使只是讓中東原油產量恢復至接近正常水準，也需要三到四個月時間。

若要完全恢復戰前狀態，則可能需要半年至一年，甚至更久，還得視停產期間油田受損程度而定。

他指出，有些船東只要報酬夠高就願意立刻返回，但擁有較新船隊的大型業者，可能會採取較保守的觀望態度。

伊朗強化控制 荷姆茲通行規則引爭議

另一方面，伊朗上月成立「波斯灣海峽管理局」，試圖進一步強化對荷姆茲海峽的控制權。德黑蘭當局自 5 月中旬開始允許遵守其規定並事先取得授權的船舶通行，帶動部分油輪恢復穿越海峽，但這項措施遭批評違反國際海事法。

此外，市場曾傳出伊朗向部分船舶收取通行費，或透過個別協商允許友好國家船舶安全通過。