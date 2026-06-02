鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-02 18:10

記憶體模組廠十銓 (4967-TW) 總經理陳慶文今 (2) 日表示，AI 帶動記憶體產業進入長期供不應求的新循環，隨著 AI 伺服器、機器人、自駕車與未來 AI PC 新架構帶動，記憶體需求只會持續增加，樂觀情況下缺貨可能延續至 2030 年，且目前記憶體最缺貨的時刻還沒有到來。

十銓總經理陳慶文。(鉅亨網記者魏志豪攝)

陳慶文指出，近 3 至 4 個月來，一般 PC 與筆電終端需求其實明顯轉弱，部分市場需求甚至衰退超過 5 成。過去只要終端需求走弱，記憶體價格通常會跟著回跌，但今年情況完全不同，第二季現貨市場價格雖暫時持平，主要是因終端客戶仍在等待降價，但供應端成本持續上升，原廠根本無法降價，預期電腦展後現貨價格將再度上漲。

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他透露，十銓日前接獲 SK 海力士與美光最新報價通知，DDR4 與 DDR5 部分規格漲幅介於 8.5% 至 15%，目前仍維持逐月報價模式。相較上半年每月約 30% 的漲幅雖已收斂，但下半年仍將維持每月約 10% 的逐月走升趨勢。

陳慶文強調，真正最缺貨的狀態其實還沒有到來，現在市場雖然喊缺，但多數客戶仍買得到貨，還沒進入「有錢也買不到」的階段，並以過去被動元件與德儀產品缺貨為例，坦言當供應鏈卡在關鍵零組件時，價格已不是最重要問題，能否穩定取得料源才是關鍵。

在 AI 應用持續擴大下，陳慶文認為，記憶體與儲存需求將只會愈來愈多，如同 AI 訓練與推論過程中，需要記錄資料、使用者行為、決策過程與最終結果，再透過大量資料累積找出模式，這些環節都需要記憶體與儲存支撐。尤其新一代 AI 伺服器架構已將 NAND Flash 納入運算架構，未來消耗量可能大幅放大，預期下半年 Flash 供給將更加吃緊。

陳慶文指出，目前筆電與 PC 市場消耗的記憶體容量占整體產業比重已降至約 9%，市場主導權已從消費性產品轉向資料中心、企業與工控等應用。由於供貨不足，不少客戶已開始壓縮系統記憶體容量，從原本規劃的高容量配置改為夠用即可，甚至連一般伺服器市場也出現類似情況。

十銓營運結構也隨產業趨勢快速轉變。陳慶文表示，過去遊戲市場占公司營收比重高達 70% 至 80%，如今企業級、系統整合、工控、工作站、軍工與醫療等 B2B 市場已占營收約 65%。這類客戶對斷貨容忍度低，產品生命週期可長達 3 年至 7 年以上，因此更重視供貨穩定度，而非單純追求低價。

陳慶文透露，公司今年已接獲部分客戶下單能見度直達 2027 年底，甚至願意支付訂金提前鎖料。隨著工控客戶轉嫁成本意願提高，十銓後市營收仍可望逐季成長。

為因應需求成長，十銓今年將新增兩條產線，整體產能預計提升 35% 至 40%，並已購入新廠房擴充產能。不過，陳慶文坦言，目前最大挑戰已不是設備或廠房，而是工程技術人才不足。

庫存策略方面，陳慶文表示，十銓第二季底庫存金額預計維持在 130 多億元，但公司庫存策略是以確保供貨穩定為主，維持約 4 至 5 個月安全庫存，替工控、軍工與醫療等策略型客戶備料，支撐公司成長。

他說，過去公司常備庫存約 20 億至 30 億元，但隨記憶體價格大幅上漲，若要維持相同庫存量，如今所需資金已增加至約 250 億元。以 DDR5 顆粒為例，過去採購價格約 3.6 美元，目前已漲至 40 美元左右，產業資金需求明顯提高，市場關注焦點也已從價格波動轉向供貨穩定度。