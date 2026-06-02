鉅亨網編譯段智恆
美國總統川普周二 (2 日) 表示，有關美國與伊朗數日前已停止談判的媒體報導「完全錯誤」。他強調，美伊雙方近期持續保持接觸，包括過去數日及當天都在進行對話。
川普在 Truth Social 發文指出，談判最終將取得何種結果仍有待觀察，但他再次敦促伊朗盡快與美國達成協議。
川普表示，他已告訴伊朗，「現在是時候以某種方式達成協議了」，並稱相關問題已持續 47 年，不應再繼續拖延下去。
川普的發言呼應美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 稍早在參議院外交委員會聽證會上的說法。盧比歐表示，美國目前仍透過中間人與伊朗保持接觸，且德黑蘭已同意討論部分過去拒絕協商的核子計畫議題。
盧比歐指出，美伊談判不同於與其他國家的直接對話，雙方需透過中間人溝通。他並表示，伊朗如今願意討論部分一個月前甚至一年前仍拒絕觸及的核子議題，顯示談判仍有進展空間。
不過，盧比歐也強調，目前並不能保證雙方最終能達成協議，但相關接觸至少能測試伊朗願意在核子問題上讓步到什麼程度。
川普與盧比歐接連表態，也反駁近期有關美伊談判已經中斷的傳聞，顯示華府仍試圖在軍事施壓與外交協商之間尋求解決伊朗核問題的可能途徑。
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