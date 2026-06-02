鉅亨網編譯段智恆 2026-06-03 01:11

美國總統川普周二 (2 日) 表示，有關美國與伊朗數日前已停止談判的媒體報導「完全錯誤」。他強調，美伊雙方近期持續保持接觸，包括過去數日及當天都在進行對話。

川普在 Truth Social 發文指出，談判最終將取得何種結果仍有待觀察，但他再次敦促伊朗盡快與美國達成協議。

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川普表示，他已告訴伊朗，「現在是時候以某種方式達成協議了」，並稱相關問題已持續 47 年，不應再繼續拖延下去。

圖：川普 Truth Social

川普的發言呼應美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 稍早在參議院外交委員會聽證會上的說法。盧比歐表示，美國目前仍透過中間人與伊朗保持接觸，且德黑蘭已同意討論部分過去拒絕協商的核子計畫議題。

盧比歐指出，美伊談判不同於與其他國家的直接對話，雙方需透過中間人溝通。他並表示，伊朗如今願意討論部分一個月前甚至一年前仍拒絕觸及的核子議題，顯示談判仍有進展空間。

不過，盧比歐也強調，目前並不能保證雙方最終能達成協議，但相關接觸至少能測試伊朗願意在核子問題上讓步到什麼程度。