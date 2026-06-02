鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-02 23:00

英特爾執行長陳立武週二 (2 日) 在台北國際電腦展發表主題演講時透露，隨著 Agentic AI 興起，企業對 CPU 需求顯著增長，部分產品供貨已現緊張，過去四周更有多位企業執行長直接致電要求增加 CPU 供應，「親自打電話來要更多貨」。

陳立武指出，市場過去兩年聚焦用於大模型訓練的 GPU，但 AI 應用逐步轉向推理、自動化任務編排與多智能體協同後，CPU 在資料處理、工作流協調及強化學習中的角色被低估。

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陳立武還說，「Agentic AI 在強化學習與任務編排過程中高度依賴 CPU 資源，CPU 的重要性正在上升，我們需要新的系統架構來支撐」，並強調未來 AI 基礎設施不會由單一晶片主導，而將進入 CPU、GPU、ASIC 協同運作的異質運算時代。

他同時確認英特爾在 AI 時代的四大佈局，涵蓋個人電腦 (PC)、邊緣與 Agentic AI、基礎資料中心及新興智能中心，並重申對 x86 架構的長期承諾。

他也援引 IDC 數據預估，到 2030 年，全球每 10 台新部署伺服器中，將有 8 台基於 x86 平台運行。

英特爾在電腦展現場亦展示採用 18A 製程、首度用於資料中心的至強 6+（Xeon 6+）處理器，主打高密度 AI Agent 託管場景。

值得注意的是，輝達日前發布自研 Vera CPU 進軍伺服器市場，高通亦佈局伺服器 CPU，英特爾面臨的競爭日趨白熱化。

對此陳立武表示，未來競爭焦點在於完整生態系，「這是英特爾的轉型之年，不會停留在過去。我們正在打造一個全新的英特爾，這僅僅是開始」。