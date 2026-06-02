鉅亨網編譯陳韋廷
英特爾執行長陳立武週二 (2 日) 在台北國際電腦展發表主題演講時透露，隨著 Agentic AI 興起，企業對 CPU 需求顯著增長，部分產品供貨已現緊張，過去四周更有多位企業執行長直接致電要求增加 CPU 供應，「親自打電話來要更多貨」。
陳立武指出，市場過去兩年聚焦用於大模型訓練的 GPU，但 AI 應用逐步轉向推理、自動化任務編排與多智能體協同後，CPU 在資料處理、工作流協調及強化學習中的角色被低估。
陳立武還說，「Agentic AI 在強化學習與任務編排過程中高度依賴 CPU 資源，CPU 的重要性正在上升，我們需要新的系統架構來支撐」，並強調未來 AI 基礎設施不會由單一晶片主導，而將進入 CPU、GPU、ASIC 協同運作的異質運算時代。
他同時確認英特爾在 AI 時代的四大佈局，涵蓋個人電腦 (PC)、邊緣與 Agentic AI、基礎資料中心及新興智能中心，並重申對 x86 架構的長期承諾。
他也援引 IDC 數據預估，到 2030 年，全球每 10 台新部署伺服器中，將有 8 台基於 x86 平台運行。
英特爾在電腦展現場亦展示採用 18A 製程、首度用於資料中心的至強 6+（Xeon 6+）處理器，主打高密度 AI Agent 託管場景。
值得注意的是，輝達日前發布自研 Vera CPU 進軍伺服器市場，高通亦佈局伺服器 CPU，英特爾面臨的競爭日趨白熱化。
對此陳立武表示，未來競爭焦點在於完整生態系，「這是英特爾的轉型之年，不會停留在過去。我們正在打造一個全新的英特爾，這僅僅是開始」。
分析人士認為，Agentic AI 帶動 CPU 需求回升，為英特爾提供重塑資料中心地位的窗口，但是否能扭轉市場對「AI＝GPU」的既定印象，仍有待至強 6 + 實際出貨表現與生態系落地驗證。
下一篇