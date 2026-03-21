鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-21 13:51

達拉斯聯邦準備銀行指出，若伊朗戰爭導致荷姆茲海峽石油運輸持續停擺至 6 月，將使全球第 2 季經濟成長年增率折損 2.9 個百分點。

美聯準銀預警：荷姆茲海峽若封到6月 全球GDP成長率恐折損2.9個百分點 (圖:Shutterstock)

全球約五分之一的石油需經由荷姆茲海峽運輸，但受到戰爭影響，該海峽目前幾乎形同封鎖。此情況已導致西德州中級原油 (WTI) 價格周五收盤突破每桶 98 美元。

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達拉斯聯準銀的研究人員模擬，在荷姆茲海峽不同封鎖時間下，潛在的經濟影響有多大。研究人員指出，在荷姆茲海峽導致全球 20% 石油供給中斷的情況下，WTI 將漲到每桶 98 美元——這一點目前已經實現，而全球第 2 季的實質國內生產毛額 (GDP) 成長率折損 2.9 個百分點。

若該海峽過了一季就重新開放，第 3 季 (7 月 - 9 月) 的 WTI 油價將回落至每桶 68 美元，而國內生產毛額 (GDP) 成長率將增加 2.2 個百分點。但就算如此，仍比戰爭尚未爆發前的預估成長率少。

若封鎖期延長為兩季，第 3 季油價將攀升至每桶 115 美元，到第 4 季再回落至 76 美元。

假如若封鎖時間長達三季，到了今年第 4 季，油價可能被推升至高達每桶 132 美元。

經濟學家正密切關注汽油、柴油及其他石油產品價格飆升，帶來的通膨與需求衝擊。

部分經濟學家指出，汽油價格上漲已導致其他類別的支出減少。美國民眾正尋求緩解高燃料成本的方法，包括減少旅遊，以及在加油站排隊以節省微薄的油錢。