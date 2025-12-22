2026年台股投資展望 AI仍十分精彩非泡沫！資金寬鬆、AI供應鏈動能續旺
鉅亨研報
聯準會 12 月降息機率大增，寬鬆貨幣環境將支撐風險資產估值。台灣基本面同步改善，主計總處亦上修 2025 年 GDP 至 7.37%，並預估 2026 年維持 3% 以上增長，資訊產品出口持續成長。台股殖利率居全球前段班，PE 約 21.4 倍、PB 約 2.7 倍，加上企業獲利上修，仍具投資吸引力，因此外資截至 2025 年 11 月底仍淨流入台股，顯示國際資金信心。。野村投信表示，2026 年台股展望三大驅動力明確：全球景氣回溫、政策寬鬆延續，以及 AI 資本支出擴張，為電子與傳產供應鏈提供結構性成長機會。OECD 領先指標顯示全球復甦趨勢延續，雖上半年受基期與關稅影響，經濟動能溫和，但下半年在美國聯準會持續降息與財政支持加碼下，私營部門支出有望回升，市場轉向樂觀，野村投信台股團隊預估台股 EPS 成長約 16%， AI 需求強勁推動企業獲利延續上行，建議投資人不妨依據己身風承受度，年底前逐步拉高持股比重，迎接 2026–2027 年長多格局。
野村投信進一步表示，2026 年半導體仍是核心，全球晶片龍頭台積電將 AI 五年年複合成長率由 30% 上修至 40%，預估 2029 年 AI 營收可達 2024 年總營收水準，等同翻倍。IDC 預估 2025 年全球半導體產值達 7,798 億美元，年增 15.9%，其中資料中心成長 33.6%，2026 年再增 15.6%，五年年複合成長率達 24.9%。雲端巨頭如微軟、亞馬遜持續上修資本支出，推動 AI 伺服器出貨量 2026 年年增率 70–80%，帶動台灣供應鏈維持高成長。AI 伺服器擴張推動周邊產業同步成長，電源管理、液冷散熱、PCB、測試設備需求大幅提升。全球 Battery Backup Unit 市場預估 2025–2031 年年複合成長率高達 65.9%，至 2031 年規模達 71 億美元。測試設備市場因 AI GPU 與 ASIC 晶片需求增加，2027 年規模將達 25 億美元。液冷散熱在 2025 年普及，2026 年 AI 晶片功耗突破 2000W，推動散熱產業大幅成長。高速傳輸需求則帶動化合物半導體與矽光子技術應用，800G/1.6T 成為 2026 年數據中心主流規格。
AI 應用延伸與新商機方面，野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，AI 應用逐步延伸至消費端，智慧眼鏡在 2026–2028 年快速普及，推升軟板產業產值。語音助理、即時翻譯與 AR 疊加需求，促使硬體小型化、輕量化，軟板需求量與單價同步提升，成為下一波產值提升的核心動能。
網通產業方面，姚郁如進一步分析，AI 帶動 Scale-out Switch 成長，2026 年 800G/1.6T Transceiver 出貨量大幅增加，數據中心 Switch 市場快速擴張。記憶體產業因 AI 推升儲存需求，2026 年 NAND 供需缺口擴大，AI NAND 占比達 10%，固態硬碟 SSD 取代傳統 HDD 成為主流，供給增幅 15~18% 低於需求 20% 以上，價格走勢偏向有利。此外，電源產業迎來新契機，NVIDIA 新平台 Rubin 單一機櫃電力需求突破 200kW，2027 年 Rubin Ultra 更可能達到 1MW，推動高壓 DC 電源櫃產品普及。PSU、PDU、busbar、BBU 及超級電容等零組件需求同步提升，單一櫃電源相關產值顯著增加。AI PCB 亦持續快速擴張，NVIDIA RUBIN 系列伺服器導入 M9 CCL 規格 PCB，推升整體 PCB 價值。
傳產方面，姚郁如表示，美國服飾產業經過兩年半庫存去化，2025 年初回到健康水準，2026 年有望回補。加上世足賽由美、加、墨三國聯合主辦，運動品牌營收成長性可望優於全球 GDP。台灣電力變壓器出口在 2023 年前九月已年增 153%，未來三年展望仍佳，受惠於美國電網汰舊與 AI 耗電需求。金融業則維持穩定成長，受惠於資金環境寬鬆與企業獲利提升，銀行業在利率下降環境下，放款需求回升，保險業受惠於股市上行，資產價值提升。
展望 2026 年，姚郁如認為，建議採「逢回布局、提高持股品質」兩段式投資策略：第一段，鎖定擴產能見度高、接單確定性強、毛利可上修的 AI 供應鏈（液冷、配電、組裝、測試、先進封裝、ASIC、特高壓電源設備）；第二段，建立缺貨零組件擴產進度事件清單，確認需求能轉化為營收。傳產則關注成衣製鞋補庫週期、金融業穩健增長，以及電力設備出口需求。風險方面姚郁如提醒需留意三個重點：美國關稅與政策不確定性、先進封裝與 HBM 供給緊平衡，以及 ABF 高階載板短缺延續，訂單交期可能遞延。整體而言，姚郁如表示，AI 資本支出與 CSP 長約綁定降低了「僅靠敘事」的風險，基本面支撐仍強。2026 年台股將呈現「景氣溫和回升＋AI 長期資本支出驅動＋傳產補庫與事件拉抬」三重奏。當前台股估值雖偏高，但在企業獲利上修、資金面偏多、政策面寬鬆的背景下，台股動能仍具延續性。投資人可聚焦 AI 主線與傳產利基，迎接 2026–2027 年的長多格局。
【野村投信贊助刊登】
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2024 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台 7,630 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 8 名。野村投信五度榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金管理公司 (2018~2020，2024~2025)，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定 (2020~2023)；於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會 (2022/12)；理柏 (2014~2017)；亞洲資產管理雜誌 (2025/01))
本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。基金可能投資承銷股票，其可能風險為曝露於時間落差之風險，即繳款之後到股票掛牌上市上櫃之前的風險。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端應先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。
本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。定時定額投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
文中所提個股僅為事件說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。
野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】
野村證券投資信託股份有限公司 ，110615 台北市信義路五段 7 號 30 樓，理財諮詢專線 02-8758-1568
本公司提供之新聞稿，均依照投信投顧會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範，若須重製或編製新聞稿，應以公司公開資料為主，不得誇大不實。AMK01-251200052
