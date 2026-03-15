鉅亨網編輯林羿君 2026-03-16 04:20

根據彭博彙整的船舶追蹤資料，一艘伊朗超大型油輪（VLCC）於週日出現在荷姆茲海峽以北海域，其目的地標示為中國。在過去 24 小時內，另有數艘與伊朗相關的船舶通過這個全球最重要的能源咽喉。

隨著中東地緣政治風險急劇升級，荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的航運活動已降至冰點。目前多數商業航行幾乎處於癱瘓狀態，僅有少數與伊朗具備關聯背景的船舶仍冒險穿梭於此關鍵水道。

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週日清晨，觀測到包含一艘超大型油輪（VLCC）、一艘液化石油氣（LPG）船及數艘散裝貨輪在內的伊朗關聯船隊駛離波斯灣；與此同時，另一艘伊朗貨櫃船則於過去 24 小時內進入灣區。

美國近日對哈爾克島（Kharg Island）軍事目標發動打擊，進一步提高全球石油供應鏈的風險。哈爾克島是伊朗大部分原油出口的主要樞紐。同時，美國也正敦促盟友部署軍艦，以協助重新開放荷姆茲海峽航道。

另一方面，兩艘印度液化石油氣（LPG）運輸船成功通過該海峽，顯示可能存在某種「非正式協調」機制，使部分特定船舶得以繞過目前的航運僵局。

電子干擾仍持續影響該區域的船舶追蹤系統。在高風險海域關閉自動識別系統（AIS）訊號，本就是許多船舶常見的做法，但這也進一步降低了船舶定位資訊的即時性與可靠度。

週日清晨離開波斯灣的船舶中，包括一艘 VLCC 油輪、一艘 LPG 運輸船，以及數艘散裝貨船，這些船隻均與伊朗存在關聯。