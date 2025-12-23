袁志峰 2025-12-23 04:50

今日推介 - 海爾智家 (6690, $25.88), 目標價 $28.0, 止損價 $25.0

1) 股市前景

周一港股上揚，成交減少，南向資金維持淨買入，中國移動 (981) 連續 8 日錄得淨賣出。港股明年前景向好，今月仍屬整固階段，恒指於 25000 點有技術支持，建議長線投資者積極增加倉位。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指高開 105 點，早段最多曾漲 169 點，其後震盪走低，午後最多倒跌 19 點，尾市反彈，收報 25801 點，升 111 點或 0.4%。成交額按日減 23% 至 1697 億元，11 月份日均成交額 2305 億元。

港股通南向資金淨買入約 31 億元。中芯國際 (981)、小米(1810) 及騰訊 (700) 錄得 7.3、6.9 及 6.0 億元淨買入。中國移動 (941) 及阿里 (9988) 錄得 5.8 及 5.2 億元淨賣出。12 月以來累積淨買入約 273 億元，11 月淨買入約 1219 億元。

恒指升 0.4%，成份股 45 升 42 跌 2 持平。中芯國際 (981) 及紫金礦業 (2899) 漲逾 5%，為升幅最大藍籌。泡泡瑪特 (9992) 及京東健康 (6618) 漲逾 4% 及 3%。中海油 (883)、新奧能源(2688)、中升控股(881) 及信義玻璃 (868) 升逾 2%。滙豐 (5)、中銀香港(2388)、農夫山泉(9633) 及中國宏橋 (1378) 升逾 1%。藥明生物 (2269)、藥明康德(2359) 及恒隆地產 (101) 跌逾 2%， 為跌幅最大藍籌。中國人壽 (2628)、創科實業(669)、信達生物(1801)、萬洲國際(288)、及華潤啤酒(291) 跌逾 1%。

恒生科指升 0.9%，收報 5526 點，成份股 21 升 8 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，百度 (9888) 升逾 1%，小米 (1810) 跌逾 1%。商湯 (20) 漲逾 8%，為升幅最大成份股。中芯國際 (981) 及華虹半導體 (1347) 漲逾 5%。京東健康 (6618) 漲逾 3%。攜程 (9961) 及比亞迪電子 (285) 升逾 2%。同程旅行 (780) 升逾 1%。零跑汽車 (9863) 及金蝶國際 (268) 跌逾 3% 及 2%，為跌幅最大成份股。海爾智家 (6690) 跌逾 1%。

板塊方面，晶片、黃金、礦產及港口股跑贏大市，漲幅居前。招金礦業 (1818) 升逾 6%，紫金礦業 (2899) 及山東黃金 (1787) 升逾 5%。五礦資源 (1208) 及江西銅業 (358) 升逾 4%。招商局港口 (144) 及中遠海運港口 (1199) 升逾 2%。

航空及物流股逆市下跌。東方航空 (670) 及南方航空 (1055) 跌逾 1%。極兔快遞 (1519) 跌近 2%，京東物流 (2618) 及中通快遞 (2057) 跌近 1%。

周一上証指數高開 0.3%，已是全日低位，隨後輾轉上揚，最多曾漲 0.8%，午後窄幅震盪，收報 3917.36 點，升 0.7%。深証成指升 1.5%。科創 50 指數升 2.0%。滬深兩市總成交約 18600 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 1400 億元，11 月份日均成交額約 19000 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

內地 12 月 LPR(貸款市場報價利率) 維持不變。人民銀行公布 12 月 LPR 顯示，一年期 LPR 維持 3 厘；5 年期以上 LPR 維持 3.5 厘。(信報)

4) 個股訊息

外電報道，美國網約車平台優步 (Uber) 將與百度 (9888) 合作在英國開展無人駕駛出租車試運行。優步表示，將於 2026 年上半年在倫敦啟動使用百度 Apollo Go RT6 無人駕駛出租車的試點項目，預計明年年底前在該市正式投入運營。(信報)