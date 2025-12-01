〈走進中國〉宇樹登王力宏演唱會 馬斯克點讚 王興興：機器人時刻還差一個臨界點
鉅亨網編譯鍾詠翔
近日六台宇樹科技的人形機器人登上王力宏演唱會伴舞，並完成高難度「韋伯斯特」空翻，引發海內外關注。
有博主發影片稱：「中國的機器人現在無所不能，甚至還能像專業人士一樣在舞台上跳舞。這裡，Unitree（宇樹）機器人正在表演『韋伯斯特』翻滾。」
特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克轉發了影片，並評論：「Impressive（令人印象深刻）。」不少網友跟帖稱中國機器人進步太快，幾個月前在「春晚」舞台上還像是剛學會走路的小孩，現在已經成為專業舞者了。
王力宏在演唱會上一共動用 6 台宇樹機器人伴舞，與人類伴舞團隊動作完全一致，表演尾聲同步完成「韋伯斯特」翻，動作穩定流暢。
據《第一財經》報導，有消息稱此次合作籌備 3 個多月，使用的人形機器人是最新迭代產品，擁有超過 17 個自由度，支持動態平衡控制，響應速度快，適合舞台表演場景。
宇樹機器人創始人執行長王興興近日在黑龍江舉辦的世界旅遊經濟論壇上表示：「當下是 AI 和智慧機器人新時代的開始，同樣是文旅新紀元的開始，機器人可以做各個文化場景。」
宇樹機器人在央視「春晚」亮相後正式成為文旅行業的科技爆點。人形機器人也藉著文旅產業的東風，經歷從「酷炫概念」到「掙錢機器」的商業化變遷。
目前在全球範圍，除了特斯拉正在開發人形機器人擎天柱之外，迪士尼也正在進入機器人賽道。
王興興提到，迪士尼的機器人值得關注，他們有好幾款機器人，主要用來做演繹，其中部分機器人使用的電機也是宇樹科技提供。
「智慧機器人對目前文化行業或者文旅行業的發展產生了很大的影響。」王興興表示：「未來人形機器人的文藝表演或者各種活動還是會非常多，包括在海外的演出，今年可能只是個起點。」
他認為，目前「機器人的 ChatGPT 時刻」還差一個臨界點。在王興興看來，未來機器人真正的 ChatGPT 時刻，是在陌生場景中，根據語音或者文字指令，能夠實現 80% 的任務完成的成功率，屆時人形機器人可以真正大規模鋪量應用，並在全球實現質的飛躍。他預計，這一目標兩年左右有望接近。
智慧科技正在重塑全球商業文旅經濟。據世界旅遊及旅行理事會（WTTC）預測，今年全球旅遊業總產值將達到 11.7 兆美元，增長率為 6.7%。該機構預測，到 2031 年中國將超越美國，成為全球最大旅遊業經濟體。
- 美股九成機率續漲 但高估值下該如何布局？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇