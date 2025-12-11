展望2026： AI仍精彩，台股主動式ETF帶勁！
美國 11 月 ADP 就業報告顯示私人部門就業減少 32,000 人、低於市場預期，帶動市場對 12 月 FOMC 再降息一碼的押注持續升溫，股市風險偏好回暖、美元走弱、長天期殖利率走低的「壞消息變好消息」情境再現。ADP 今年下半年就業創造「停滯」、且小型企業為主要拖累；市場預估聯準會 12 月降息機率攀升、期貨市場透過 CME FedWatch 顯示降息機率居高不下。野村投信表示，在國際風險偏好改善的帶動下，台股維持「強勢震盪、輪動為王」的節奏，即便短線雜音仍在（政策、供應、估值），但長線機會更清晰：ADP 低於預期推升降息押注，風險資產情緒改善；台股在高檔維持輪漲強勢，AI 與雲端 CapEx 的結構性成長將繼續決定主線。策略上，逢回布局具長期需求與營收落地的賽道，並以「產能能見度＋合約保障＋測試／良率進度」作為選股與持有的三大依據；短期波動視為換手與提升投資組合品質的契機。
時序即將步入 2026 年，野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，觀察近期台股盤面，機器人、航運、金融族群活躍；大型電子權值股輪動，大盤仍在高檔區間整理，多檔機器人與散裝航運類股出現攻高，顯示市場資金對「題材＋趨勢」的偏好仍強。產業研究顯示，北美八大雲端服務商（CSP）在 2026 年合計資本支出有望年增約 40%，上看 6,000 億美元，2025 年已上修至年增 65%；Google、Meta、AWS、Microsoft 等皆調高 AI／資料中心投資與自研 ASIC 進度，將沿路拉動 GPU/ASIC、記憶體、先進封裝材料，以及液冷電力等整體供應鏈。後摩爾時代的 AI 晶片與系統也帶來新的結構性瓶頸：一是 CoWoS 等先進封裝產能偏緊、尺寸與成本約束凸顯；二是 HBM3/3e 供應吃緊、價格抬升；三是美系 CSP 自研 ASIC 導入更大型封裝，部分需求轉向 Intel EMIB 以緩解尺寸／成本壓力。多方資料指出，CoWoS 產能在 2025–2026 年持續「賣超」、且被 NVIDIA 等高頻寬 GPU 優先鎖定；同時，HBM 2026 年合約產能幾近「售罄」，使得整體 AI 伺服器的交付節奏易受封裝與記憶體兩端卡點影響。
張繼文進一步指出，從估值與風險報酬角度觀察，根據 FactSet 報告， S&P 500 未來 12 個月前瞻本益比約 21.5 倍，雖高於 5 年與 10 年平均，但在企業獲利持續上修時期仍屬可解釋；若拉長至 2026–2027 年 AI 主線企業的獲利推算，估值與成長的匹配度較 2023–2024 年「僅靠想像」階段更佳。當前短線修正反而提供多頭更充足的換手空間。
野村投信全球整合投資方案部主管暨 00980A ETF 經理人游景德進一步分析，AI 供應鏈的關鍵風險，除了美國關稅／政策的不確定性之外，還包含三項：其一，先進封裝（CoWoS/SoIC）仍為 AI 加速器量產的「喉嚨口」，即便晶圓與記憶體充足，封裝測試時槽仍是節拍器；其二，HBM 在 2025–2026 年維持緊平衡、價格上移，企業級記憶體與 SSD 價格連動抬升；其三，T‑Glass 等特用玻纖布材料短缺延續，ABF 高階產品交期被動拉長，部分訂單遞延至 2026 甚至 2027。上述三項風險已在多個產業與媒體管道中被反覆驗證。
時序即將步入 2026 年，游景德表示，台股投資布局操作宜採「回檔布局長期趨勢股、提高持股品質」兩段式思維：第一段，優先鎖定擴產能見度高、接單確定性強、毛利可上修的 AI 供應鏈主軸（AI 伺服器的液冷／配電／組裝／測試、先進封裝、ASIC、特高壓電源設備），以具體的 CapEx 落地與出貨里程碑為依據；第二段，對缺貨零組件的擴產進度（COWOS/HBM/T‑Glass）建立「事件清單」，確認需求能轉化為營收而非僅停留敘事；同時持續比對 CSP 的 AI CapEx 與實際營收是否同步提升，避免估值與基本面脫節。 建議可留意具題材性與基本面支撐的強勢族群，AI 伺服器供應鏈（液冷、電力、組裝、測試）、先進封裝／ASIC、高速連接與光通訊；蘋果新機概念與 ABF 載板受 AI/HPC 推動，需求與價格動能續強，加上台灣 ABF 指標廠商在明年延續復甦、價格上調與良率改善的趨勢，相關公司營收與毛利率展望轉佳，中長期主線我們仍看好 AI 類股。在傳產方面，在全球基建投資增加、能源轉型帶動原物料需求、國際貿易回溫、政府擴大公共工程預算前提下，看好鋼鐵 (受惠基建與能源轉型需求)、水泥 (隨著公共工程與房市回溫)、航運 (全球貿易穩定成長，運價維持高檔、汽車零組件 (電動車滲透率提升，供應鏈需求擴大)。
提醒您，主動式 ETF 不同於被動式 ETF 僅追蹤指數，採專業經理人主動選股策略，靈活調整投資組合，掌握成長機會並避開風險，資訊揭露透明，提供更彈性的資產配置選項。但主動式 ETF 仍屬股票型投資工具，報酬與風險並存，投資人應依自身目標與風險承受度審慎評估，並詳閱公開說明書與基金資訊。
